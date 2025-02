Pousada Camurim Grande proporciona exclusividade e conexão com a natureza em Maragogi Localizada em uma península cercada pelo encontro do Rio Maragogi com o mar, a Pousada Camurim Grande é um refúgio de exclusividade... Cartão de Visita|Do R7 27/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 13h46 ) twitter

Localizada em uma península cercada pelo encontro do Rio Maragogi com o mar, a Pousada Camurim Grande é um refúgio de exclusividade e charme em meio à exuberante natureza de Alagoas. Com apenas 20 acomodações distribuídas em uma área de cinco hectares, a pousada oferece experiências únicas, unindo conforto, sofisticação e um atendimento altamente personalizado.

O Camurim Grande nasceu do desejo de acolher e proporcionar momentos inesquecíveis. O projeto arquitetônico privilegia a integração com a natureza, com amplos espaços rodeados por coqueirais, manguezais e uma rica biodiversidade que inclui iguanas, saguis e diversas espécies de aves. Cada detalhe foi pensado para criar uma atmosfera de tranquilidade e bem-estar, seja nas acomodações elegantes, no restaurante de gastronomia refinada ou nas atividades que exploram o melhor da região.

As opções de hospedagem incluem cabanas, chalés, casas e bangalôs, todos equipados com itens de alto padrão como enxoval Trousseau, TV com SKY HDTV, Netflix, amenities sustentáveis e serviço de quarto. Algumas unidades oferecem piscina privativa, hidromassagem e amplos terraços com vista para o mar.

A experiência gastronômica fica por conta do Restaurante Camurim, comandado pelo chef Rogério Costa, que combina ingredientes regionais a técnicas da culinária internacional. O menu traz influências da cozinha italiana e francesa com um toque nordestino, garantindo sabores autênticos e sofisticados. O restaurante é exclusivo para hóspedes, com acesso ao público apenas mediante reserva.

‌



Além da hospedagem, a pousada se destaca pela oferta de experiências personalizadas. Entre as atividades disponíveis estão passeios de caiaque e stand-up paddle pelo rio e pelo mar, trilhas ecológicas, massagens no spa e um charmoso chá da tarde servido à beira da piscina. Momentos especiais, como jantares românticos, luaus e mini weddings, também podem ser organizados sob medida para os visitantes.

Com um atendimento acolhedor e serviços de alto padrão, a Pousada Camurim Grande é o destino ideal para quem busca exclusividade e contato com a natureza em um dos cenários mais paradisíacos do Brasil.

Mais informações: www.camurimgrande.com.br