Pousada Estalagem Dom Sossego inaugura hospedagem para o Carnaval em Monte Verde A Pousada Estalagem Dom Sossego é a novidade da temporada em Monte Verde, um dos destinos turísticos mais procurados em Minas Gerais... Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 17h09 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Pousada Estalagem Dom Sossego é a novidade da temporada em Monte Verde, um dos destinos turísticos mais procurados em Minas Gerais. Atualmente, o estabelecimento passa por reformas e deve abrir as portas ao público para o Carnaval, prometendo se posicionar como uma das melhores opções de hospedagem no distrito de Camanducaia.

Localizada em um cenário deslumbrante, a pousada oferece uma experiência acolhedora e relaxante, perfeita para casais, famílias, grupos de amigos e viajantes solo, todo o público que, no geral, deseja se desconectar da rotina e aproveitar o melhor da natureza da Serra da Mantiqueira. Como grande diferencial tem a proximidade ao centro, sendo que fica a apenas 200 metros do coração do distrito, o que possibilita fazer tudo a pé.

Os aconchegantes chalés estão sendo ampliados, de seis passarão a ser dez. Todos oferecem sistema de aquecimento, sendo que alguns possuem lareira e outros aquecedores elétricos. Dentre as comodidades destacam-se ainda frigobar, secador de cabelo e TV de tela plana. Outro destaque vai para o café da manhã colonial, repleto de delícias como pães, frios, sucos e bolos caseiros. A pousada vai trabalhar com diárias justas e acessíveis para todos os públicos.

Monte Verde é um destino encantador na Serra da Mantiqueira, conhecido por seu clima ameno e paisagens deslumbrantes. A cidade oferece uma ampla gama de atrações, desde trilhas que levam a mirantes incríveis, como o Pico do Selado, até passeios românticos pelo centrinho charmoso, com lojas de artesanato e restaurantes especializados em fondues e culinária típica da montanha. Para os mais aventureiros, atividades como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo garantem momentos de diversão em meio à natureza.

Mais informações: www.domsossego.com.br, www.instagram.com/domsossego e (35)98708-1258