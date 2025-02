Pousada Porto Imperial é o refúgio perfeito para o Carnaval em Paraty Pacote especial entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março na histórica pousada no centro de Paraty Cartão de Visita|Do R7 21/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h26 ) twitter

Pacote especial entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março na histórica pousada no centro de Paraty

Paraty, uma combinação singular de história, belezas naturais e tradições culturais, prepara-se para receber foliões de todo o Brasil durante o Carnaval. Entre marchinhas animadas e cenários deslumbrantes, como a Lagoa Azul, a festividade se diversifica com blocos de rua, cortejo marítimo e o inusitado Bloco da Lama. E para quem busca por momentos memoráveis, a Pousada Porto Imperial oferece um pacote especial de hospedagem entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março.

Localizada no coração do centro histórico, a pousada é um refúgio de charme colonial que remonta ao século XVIII. Ela combina o aconchego de um casarão antigo com as comodidades modernas. Dispõe de 41 apartamentos, todos equipados com ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, banheiro privativo, telefone, secador de cabelo, cofre, e amenities da Granado. A diária inclui um delicioso café da manhã e estacionamento privativo. Entre os destaques do Carnaval de Paraty estão os blocos de rua que desfilam pelo charmoso centro histórico, com fantasias coloridas e os icônicos bonecos gigantes de papel machê. O tradicional Bloco da Lama, na Praia do Jabaquara, atrai foliões que desfilam cobertos de lama, entoando o irreverente grito “uga, uga, rá, rá". A Procissão Marítima, realizada no sábado, embeleza o mar com barcos decorados que partem do Cais de Paraty em direção à Praia Vermelha. Já a banda Santa Cecília é sempre uma atração à parte, com toda nostalgia tocando marchinhas para os foliões. Quem busca tranquilidade pode relaxar nas praias da região, explorar a cachoeira da Pedra Branca ou descobrir os marcos históricos que fazem de Paraty um Patrimônio Mundial da Unesco. Entre uma pausa na sauna e um mergulho na piscina com jacuzzi, os hóspedes da Pousada Porto Imperial podem brindar a experiência com um vinho da loja exclusiva da Grand Cru, disponível na pousada. Garanta sua experiência inesquecível neste Carnaval. Vagas limitadas! Reserve agora para o período de 28 de fevereiro a 5 de março. Acesse o site https://portoimperial.com.br/.