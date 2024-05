Pousada Porto Imperial se prepara para receber hóspedes no feriado de Corpus Christi No coração de Paraty, refúgio fica a 12 km de onde sairão os barcos para o 28º Festival do Camarão. Evento acontecerá entre os dias...

No coração de Paraty, refúgio fica a 12 km de onde sairão os barcos para o 28º Festival do Camarão. Evento acontecerá entre os dias 31 de maio e 02 de junho

Exalando charme e elegância, no coração de Paraty, a Pousada Porto Imperial é o match perfeito para os casais e famílias que buscam sossego, comodidade e facilidades. Localizada no centro histórico, o refúgio se prepara para receber hóspedes no feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado no dia 30 de maio. Este ano, o período também foi eleito para a realização do 28º Festival do Camarão, que acontecerá entre os dias 31 de maio e 02 de junho.

Na Pousada Porto Imperial, a arquitetura colonial preservada dá as boas-vindas aos hóspedes com atendimento personalizado, infraestrutura de primeira, com suítes confortáveis e bem equipadas, piscina rodeada por jardins exuberantes, um delicioso café da manhã com iguarias locais, que proporciona um início de dia repleto de sabores, além de sauna, espaço fitness, gerador próprio e produtos da Granado nos apartamentos. Destaque também para o estacionamento privativo, um dos diferenciais da pousada.

Grande atração de Paraty no feriado de Corpus Christi, o Festival do Camarão foi idealizado visando angariar fundos para a Festa de São Pedro e São Paulo. O evento também marca o fim do defeso do camarão, período proibido para a pesca do crustáceo. Além de se deliciar com as opções que tem o camarão como protagonista, o público também encontrará peças artesanais produzidas por caiçaras locais e serão embalados por apresentações musicais.

Diariamente, a partir das 12h, barcos sairão do cais da Praia Grande em direção à Ilha do Araújo. A viagem tem duração de 30 minutos.