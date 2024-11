Pousadas de Monte Verde comemoram a chegada do final de ano Quem deseja fugir da superlotação das praias e passar o final de ano em um destino com clima agradável e ares europeus tem em Monte... Cartão de Visita|Do R7 28/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 28/10/2024 - 14h29 ) twitter

Quem deseja fugir da superlotação das praias e passar o final de ano em um destino com clima agradável e ares europeus tem em Monte Verde, localizado em Camanducaia, sul de Minas Gerais, uma boa opção para comemorar Natal e Ano Novo. O final de ano no destino é uma época mágica, quando o distrito se transforma em um cenário de conto de fadas com decoração típica. Além do famoso evento "Natal Cultural nas Montanhas" que traz show de luzes e atrações culturais gratuitas, Monte Verde oferece diversas atividades para quem busca aproveitar o clima ameno e o charme das montanhas.

Durante essa temporada, os visitantes podem explorar trilhas em meio à natureza, como as do Pico do Selado e da Pedra Redonda, que proporcionam vistas panorâmicas deslumbrantes. Para os mais aventureiros, atividades como arvorismo, tirolesa e passeios de quadriciclo são opções para curtir o ar livre. Já quem prefere um ritmo mais tranquilo, o centrinho com suas lojinhas de artesanato e restaurantes acolhedores, oferecendo pratos da culinária local e europeia, é um convite ao passeio.

Quando se trata de hospedagem, Monte Verde oferece opções que garantem conforto e contato próximo com a natureza, como as pousadas Pedras e Sonhos e Jardim da Mantiqueira. A Pedras e Sonhos é uma charmosa pousada que oferece uma experiência aconchegante, com chalés confortáveis, lareira e uma vista espetacular para as montanhas. A pousada possui ainda banheiras de hidromassagem com luz de cromoterapia, ar-condicionado, chaleira elétrica e frigobares, sendo que alguns dos chalés contam com garagem privativa. O empreendimento também oferece um delicioso café da manhã caseiro.

A Pousada Jardim da Mantiqueira, por sua vez, é ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Seus chalés oferecem muito conforto e estão cercados por um belo jardim onde é possível fazer um agradável passeio. Outra vantagem é a distância do centro: apenas 500 metros da avenida principal. O café da manhã inclui delícias típicas da região e pode ser apreciado com vista para o jardim. A pousada dispõe ainda de carregador para carro elétrico. Os pacotes de réveillon contarão ainda com um brinde surpresa para os hóspedes.

Ambos os estabelecimentos possuem unidades com ar-condicionado e são facilmente acessíveis por via pavimentada, tornando a locomoção no destino fácil e prazerosa. Para o período as pousadas estão trabalhando com pacotes a partir de três diárias. Para mais informações acesse os sites: www.pedrasesonhos.com.br e www. pousadajardimdamantiqueira. com.br