"Praça do Sol 762" estreia no Teatro Paiol Cultural em São Paulo

A peça, que estreou no dia 5 de julho, trouxe aos palcos de São Paulo temas como relacionamentos amorosos, identidade de gênero, luto e muitos outros assuntos que permeiam nossa sociedade

A peça, que estreia no dia 5 de julho, traz aos palcos de São Paulo temas como relacionamentos amorosos, identidade de gênero, luto e muitos outros assuntos que permeiam nossa sociedade.

Afetado pela pandemia, o mundo inteiro foi forçado a viver isolado, enfrentando seus dilemas mais profundos. Isso não foi diferente para os moradores do fictício Condomínio Alvorada, localizado na Praça do Sol 762,o endereço do condomínio é também o nome desta produção teatral que irá cativar o público paulistano e provocar reflexões sobre a condição humana.

"Praça do Sol 762" segue a história de Ruth, uma mãe recém divorciada, e seu filho Francisco, que está na transição da adolescência para a vida adulta. Eles se mudam para o novo endereço em meio ao caos e logo conhecem Lucas e Danilo, um casal tranquilo que agora tem que lidar com a nova vizinha difícil. Também reside no condomínio Mirela, que está prestes a receber sua irmã Amanda, ansiosa para chegar na cidade que lhe trará oportunidades e muitos desafios.

Temos também Lívia e Marcelo, um casal do interior com sonhos de formar uma família, e Cláudia, que se sente mais sozinha do que nunca. Rafael, que até gosta da solidão, verá sua vida mudar inesperadamente. Em meio aos dilemas e vivências desses moradores, o público vai rir, chorar, se identificar e se apaixonar por esses personagens e suas histórias de vida.

A peça será apresentada de 5 de julho a 24 de agosto no Teatro Paiol (Rua Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque, SP), com sessões às sextas e sábados sempre às 21:00.

Escrita por Carol Bohone, dirigida por Victor Lazzari, com direção musical de Tábata Romanhol e encenada pela Companhia Quimera de Teatro Independente, "Praça do Sol 762" aborda temas reais e complexos sob a perspectiva da pandemia e da vida familiar cotidiana, lembrando-nos de nossas próprias dores, alegrias e incertezas intensificadas pelo isolamento e pelo medo, mas sem deixar a esperança escapar pelos dedos.

Equipe

Dramaturgia: Caroline Bohone

Direção Geral e Criação Estética (cenário, figurino e iluminação): Victor Lazzari

Direção Musical: Tábata Romanhol

Elenco: Coletivo Quimera de Teatro Independente (Arthur Marcelino,Caroline Bohone,Giulia Tolezzani, Guilherme Folegatti, Henry Araujo,Isadora Prudencio,Juliana Búrigo,Leonardo de Cassio, Marcus Maia, Marina Gurgel, Erik Naoki,Patrycia Leite

Design de Som: Bruno Stefano

Design de Luz: Mafê Rubi

Produção: Bia Achui, Aline Gomes

Arte Gráfica: Julia Bertoni

Assessoria de Imprensa: Sandra Alves Comunicação

SERVIÇO

“Praça do Sol, 762”

Gênero: Teatro Musicado

Local: Teatro Paiol Cultural (Rua Amaral Gurgel, 164, Vila Buarque, SP)

Temporada: 05 de julho a 24 de agosto

Sessões: de 05 à 27/07 - sextas e sábados, às 21h

de 02 à 24/08 - sextas e sábados, às 21h

Capacidade: 160 pessoas

Não tem estacionamento no local

Valor do ingresso : Inteira - R$ 80,00

Meia - R$ 40,00

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/ event/94031?share_id=1- copiarlink

Duração do espetáculo: 80 minutos