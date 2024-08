Prestes a gravar novo projeto, Guilherme & Benuto lança MTG de "Manda Um Oi" Sucesso com participação de Simone Mendes ganha montagem do Dj e produtor Hyago Gomes Cartão de Visita|Do R7 24/08/2024 - 15h30 (Atualizado em 24/08/2024 - 15h30 ) ‌



Sucesso com participação de Simone Mendes ganha montagem do Dj e produtor Hyago Gomes

Confira: https://smb.lnk.to/ MTGMandaUmOi

A união de sucesso entre a dupla Guilherme & Benuto e Simone Mendes, “Manda Um Oi”, segue a tendência das MTGs e ganha nova versão com produção do Dj Hyago Gomes. Com mais de 542 milhões de streams na versão original, a música chega com batida forte e tem tudo para emplacar nos bailes funk.

O lançamento vem depois da dupla disponibilizar todas as músicas do projeto “In Casa”, trabalho intimista gravado na casa de Benuto. O DVD foi a realização de um sonho que os irmãos compartilhavam. Fãs de encontros com amigos e uma boa diversão, eles quiseram mostrar um pouco deste lado descontraído da dupla.