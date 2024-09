Prestes a se apresentar no Rock in Rio, Lz da França se une a Kawe em música cheia de atitude Lz da França, uma das apostas do trap, traz mais um feat para sua carreira com a música “Corrente”,parceria com o rapper Kawe Cartão de Visita|Do R7 02/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 02/09/2024 - 17h41 ) ‌



Escute: https://smb.lnk.to/Corrente

Assista: https://youtu.be/cfuca4U38qs

Lz da França, uma das apostas do trap, traz mais um feat para sua carreira com a música “Corrente”,parceria com o rapper Kawe, dono de alguns sucessos importantes na cena, como “MDS”, “Jovens do Reggae”, “Gigante” e “Portugal”. O lançamento precede a participação e estreia de Lz no festival Rock in Rio, que vai acontecer no dia 22 de setembro, no palco SUPERNOVA.

Muito bem produzida, com muitos elementos rítmicos, unindo trap e afrobeat, a música ganha ainda mais força com os versos de Lz e Kawe, que mostram sintonia dentro e fora do estúdio. Sobre a letra, os artistas cantam sobre uma relação que acabou, mas ainda não cicatrizou. O clipe é um destaque a parte. Gravado no centro de São Paulo, traz imagens em diferentes cenários noturnos, incluindo um rooftop com a cidade ao fundo, intercalando os artistas com uma atriz, que interpreta a parceira da relação.

‌



“´Corrente´ é um som que gosto muito. Acredito que tem um refrão forte e falas que ficam na mente. Fiz minha parte em meados de 2023. Quando ouvi essa batida de ‘afrobeat’ na Internet, me deu vontade de gravar na hora. Baixei o instrumental, abri o FL Studio, cliquei no rec e assim foi feita minha parte. Deixei de lado por um tempo, por ser meu primeiro afrobeat e para lançar outros projetos na frente. Até que, em março de 2024, mostrei a música pro Kawe e o convidei pra colaborar. Ele gostou da ideia e gravou na hora também. Deixamos a música parada por mais um tempo, até que decidimos lançar como single pré-Rock in Rio. Fui pra São Paulo, em julho, onde gravamos o videoclipe em diversos locais da cidade durante uma noite”, explica Lz da França.

Com alguns singles lançados, sob a chancela da Sony Music Brasil, Lz da França é um nome em desenvolvimento no trap. A ainda curta trajetória do artista na música já conta com conquistas significativas: em maio de 2022, assinou com a gravadora, fato que impulsionou sua estreia na cena, em junho do mesmo ano, com o single “Festa Privada”, em parceria com Sil7nT e Hins.

‌



Em outubro de 2022, lançou a música “Próprio Veneno”, um trap com refrão chiclete, em mais uma parceria com o rapper Hins. No começo de 2023, disponibilizou o single e clipe “Sorvete”, resultado de uma experimentação inédita para o jovem artista, que uniu o trap ao funk pela primeira vez. Em agosto passado, compartilhou mais um single, “Luxo”, que chegou acompanhado de clipe. Mais recentemente, lançou "Horário", música com beat acelerado, batida mais pesada e vocais baixos, com elementos do gênero urbano na letra.

Sobre Lz da França