Primeira parte do projeto "Sorriso Eu Gosto No Pagode - Vol. 2" já está disponível Depois do sucesso do volume 1 do "Sorriso Eu Gosto No Pagode", lançado em 2023, o Sorriso Maroto retoma ao formato da roda de samba... Cartão de Visita|Do R7 16/11/2024 - 04h07 (Atualizado em 16/11/2024 - 04h07 )

Depois do sucesso do volume 1 do “Sorriso Eu Gosto No Pagode”, lançado em 2023, o Sorriso Maroto retoma ao formato da roda de samba, em estilo Sunset, só que dessa vez homenageando seus grandes ídolos, que foram referência no início da carreira do grupo, com músicas que fizeram parte do repertório da fase de formação da banda. A ideia é seguir com o projeto e lançar vários volumes, para formar assim uma espécie de “superliga do pagode”.

A Parte 1 terá seis faixas de regravações dos primeiros sucessos do Exaltasamba, com a participação especial de Chrigor, o primeiro vocalista do grupo.

Ouça aqui: SMB.lnk.to/ SorrisoEuGostoNoPagodeVol2P1

“Esse projeto é pra falar sobre o que o Sorriso fez antes de gravar o seu primeiro disco autoral. É falar da fase em que não tínhamos um repertório pra fazer nossos shows. Entre 1997 e 2003/2004, mais ou menos, nós interpretávamos as músicas do Exaltasamba nos shows, o Chrigor era a voz que ouvíamos nessas músicas que incluímos nesse projeto”, conta Bruno Cardoso. “Cantar com ele é voltar as nossas origens, regravar esses sucessos é validar tudo aquilo que fizemos. Queremos reverenciar os nossos heróis e devolver em forma de música a influência que nos fez ser o Sorriso Maroto de hoje. Esse projeto é sobre isso”, reflete o vocalista.

O single escolhido foi o medley “Mega Star/Telegrama” e fazem parte do lançamento também “24 Horas de Amor/É Você”, “Carona do Amor/Eu Choro”, “Cartão Postal/A Carta”, “40 Graus de Amor/Diz Pra Mim” e “Pago Pra Ver/Beco Sem Saída/Desejo Contido”.

“Eu me senti envaidecido com o convite e aceitei na hora. O Sorriso começou muito jovem e continua com a mesma força e a mesma humildade, sempre recebendo com muito carinho todos os artistas. A responsabilidade é grande em fazer parte desse projeto, mas tenho certeza de que todo mundo vai gostar”, comemora Chrigor.

O novo trabalho também chega acompanhado de clipes, com cenas das gravações que aconteceram no Caminho Niemeyer, em Niterói. Eles serão lançados gradativamente no Youtube do Sorriso Maroto.

Ainda em novembro, o grupo já programa o lançamento da segunda parte, com músicas do Soweto e participação do cantor Belo, e, para dezembro, vão disponibilizar o álbum completo e mais quatro músicas inéditas.

O projeto Sorriso Eu Gosto No Pagode – Vol. 1 trouxe 22 participações de grandes artistas do pagode e revisitou os sucessos do Sorriso Maroto ao longo dos anos. Pela primeira vez, o grupo lançou um projeto em formato roda de samba, mais intimista. O trabalho alcançou 1 bilhão de plays em um ano.

Faixas

-Mega Star/ Telegrama part. Chrigor

-24 Horas de Amor/ É você part. Chrigor

-Carona do Amor / Eu choro

-Cartão Postal / A Carta

-40 Graus de Amor / Diz Pra Mim

-Pago Pra Ver/ Beco sem Saída / Desejo Contido