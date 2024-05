Primeiro resort Westin no Brasil comemora dois anos de sucesso No próximo dia 03 de junho, o The Westin Porto de Galinhas celebra seu segundo aniversário, mais um importante marco em sua história...

No próximo dia 03 de junho, o The Westin Porto de Galinhas celebra seu segundo aniversário, mais um importante marco em sua história de sucesso. Este é o primeiro hotel com a bandeira Westin Hotels & Resorts no Brasil, marca da prestigiada rede Marriott International com foco no bem-estar e presença em mais de 40 países pelo mundo.

Ao longo do último ano, o The Westin Porto de Galinhas passou por um retrofit, que modernizou ainda mais os ambientes, e adicionou novos pontos de consumo, atividades recreativas e serviços. Também nos últimos meses, o Instituto do Autismo realizou uma capacitação com os colaboradores do resort, sobre como melhor atender e acolher pessoas com autismo. Além disso, em dezembro, o The Westin Porto de Galinhas inaugurou o primeiro Heavenly Spa by Westin do Brasil, a maior marca de spas do mundo.

Com todas essas novidades, a experiência dos hóspedes foi elevada, tornando este o resort referência em hotelaria de luxo no Nordeste e um destaque dentro do grupo Marriott International. Localizado à beira-mar em um dos destinos mais paradisíacos do Brasil, o The Westin Porto de Galinhas baseia seus serviços de alto padrão nos seis pilares de bem-estar da Westin: Durma Bem, Coma Bem, Mova-se Bem, Sinta-se Bem, Trabalhe Bem e Divirta-se Bem.

Em perfeita harmonia com a natureza ao redor, que inspirou o projeto arquitetônico do empreendimento, o The Westin Porto de Galinhas tem uma ampla área de lazer ao ar livre, com santuários para relaxamento e piscinas a poucos passos da praia. Conta com beach club, kids club, teens club e recreação para adultos e crianças com monitores experientes.

Para os hóspedes que desejam manter uma rotina de exercícios mesmo nas férias, há yoga na piscina, o exclusivo programa de run concierge e uma academia completa com aparelhos de última geração, entre outras atividades. Entre restaurantes temáticos, bares, café e food truck, o The Westin Porto de Galinhas oferece também dez opções gastronômicas e serviço all inclusive premium. As acomodações são espaçosas e possuem uma decoração impecável, que traz uma sensação de puro aconchego.

The Westin Porto de Galinhas

Rodovia PE-009, km 06, Porto de Galinhas – Ipojuca/PE

Reservas: (81) 3311-1717 / reservas@ westinportodegalinhas.com.br

Mais informações em: westinportodegalinhas.com. br