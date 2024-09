Principezinho do pop: conheça o cantor e compositor Mudriniz, uma grande aposta do gênero Somando mais de 150 mil plays nas plataformas digitais, o artista coleciona singles, EP e audiovisuais já disponíveis Cartão de Visita|Do R7 12/09/2024 - 13h42 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h42 ) ‌



O artista multifacetado Mudriniz é uma das grandes apostas do pop nacional. Nascido em São Paulo e com formação em Comunicação Social, ele se destaca não só como cantor e compositor independente, mas também como dançarino. Somando mais de 150 mil plays nas plataformas digitais, o "principezinho do pop" se prepara para novos passos na carreira.

Durante a pandemia de 2020, tomou a decisão de se dedicar integralmente à música, após anos de envolvimento com a dança de salão, teatro e produções audiovisuais, que influenciaram sua visão criativa.

A primeira composição surgiu em 2019, mas foi em 2021 que ele deu início oficialmente à sua carreira musical com o single "Sei cuidar de mim". No ano seguinte, estreou "Baby se quiser", parceria com o artista Vicro. Ainda em 2022, lançou "Não Corresponde" e "Noite Fria", faixas que posteriormente integraram o primeiro EP do artista "Sintonizando", lançado em 2023 e composto por outras duas canções, a inédita "Vou Jogar" e o remix de "Não Corresponde", em parceria com Lucas Coji.

"Sintonizando" reflete as influências do artista na construção de um Pop contagiante, misturando Rock, MPB, música eletrônica e sonoridades urbanas. Mudriniz busca encorajar a independência emocional e incentivar a busca pela identidade. O EP já soma mais de 30 mil reproduções em todas as plataformas de streaming de música.

"Esse EP simboliza a descoberta e ajuste de minhas frequências como artista. É um projeto especial onde pude experimentar e explorar gêneros musicais que amo, como o funk brasileiro, o rock pós-punk, e uma estética grunge, tudo alinhado à minha própria sonoridade pop. Esse EP foi fundamental para consolidar a minha identidade musical e estética, marcando o início do encontro com meu verdadeiro 'eu' artístico", conta.

Em 2023, lançou os singles "Tente Ver" e "Acende". Já neste ano, divulgou "O Risco", uma parceria com o cantor e compositor Victor John. Com cada nova faixa, Mudriniz refina sua sonoridade, enquanto permanece fiel ao seu objetivo de criar uma conexão genuína com seu público, independentemente de barreiras linguísticas ou culturais.

O artista acredita que a autoestima e a autovalorização são fundamentais para o crescimento pessoal. Em suas performances e composições, busca gerar reflexões que inspirem o público a aprofundar-se em suas próprias histórias de autodescoberta. Para ele, a música não é apenas entretenimento, mas uma forma de inspirar e unir pessoas em torno de questões importantes como auto estima, aceitação e amor próprio.

"Para mim, a música vai muito além. Ela é uma forma de modular sentimentos, expressar o que não pode ser dito com palavras e, claro, se divertir. Minhas canções carregam essa profundidade, oferecendo uma conexão emocional e um espaço para quem busca se sentir especial, sensual ou confiante, sem deixar de proporcionar momentos de diversão e entretenimento", declara o cantor.

Representatividade LGBT

O artista também levanta a bandeira da liberdade na orientação sexual, incentivando a aceitação e o respeito pela diversidade. Demonstrando fé nos sonhos profundos e em seu trabalho como artista, acredita que a arte tem o poder de inspirar, transformar e unir pessoas.

Próximos passos

Com toda sua paixão pela música e pela arte, Mudriniz se prepara para os próximos passos da carreira musical. Para ainda este ano, ele planeja novidades para o público e está pronto para apresentar novos lançamentos. Ele conta: Em outubro, lanço meu primeiro álbum de estúdio, onde trago ainda mais autenticidade e minhas marcas registradas: letras envolventes, refrões chicletes, e composições que pedem para serem dançadas. Além disso, estou preparando meu primeiro show autoral, uma experiência que promete entregar muita energia", finaliza.

