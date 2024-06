Priscila Senna disponibiliza EP gravado de surpresa no Centro de Aracajú Com seis faixas inéditas, “Na Rua” chegou as todas plataformas de áudio

No final de abril, Priscila Senna, renomada cantora pernambucana, encantou o público sergipano ao marcar presença de surpresa na Praça Fausto Cardoso, localizada no Centro de Aracaju, para gravar seu mais novo EP. Intitulado “Na Rua”, o tão aguardado projeto chega às plataformas de áudio às 21h desta segunda-feira (10) e traz seis músicas inéditas, são elas: Sabão Em Pó, Ondas Voltam Pro Mar, Beijei Um Anjo, Sem Mim, Influencer e Pensamento, escolhida para ser a faixa foco.

Composta por Elvis Pires, os versos de Pensamento retratam os sentimentos de alguém que nega seu amor, mesmo sendo claros e visíveis, até mesmo dentro de seus pensamentos. Seu videoclipe traz cenas da artista envolvida com o público e brilhando com sua energia única do arrocha e do brega pelas ruas de Aracaju. Os seis audiovisuais serão lançados de hora em hora através do canal oficial de Priscila no YouTube, a partir das 12h desta terça-feira (11).

“Foi um projeto muito bacana de filmar. Nós não divulgamos quase nada sobre a gravação, então a reação do pessoal em volta é 100% real. Confesso que estava contando os dias pra poder disponibilizar esse EP para todos os meus fãs! Estou muito confiante com as faixas, escolhemos a dedo, uma por uma, e espero que vocês dancem e cantem elas com a mesma energia que tivemos durante as filmagens”, compartilha a pernambucana.

A cantora alcançou grande sucesso nacional e internacional pela capacidade de mesclar elementos do forró tradicional com batidas modernas e letras cativantes. Com mais de meio bilhão de visualizações somadas apenas no YouTube, mais de 800 mil ouvintes mensais no Spotify e mais 2.8 milhões de seguidores nas redes sociais, Priscila é reconhecida como uma das principais artistas do gênero e atualmente cumpre com uma agenda lotada de shows por todo o Brasil, já colaborou com outros artistas de renome e conquistou um grupo de fãs gigante e leal.

Na Rua - Priscila Senna

Lançamento: 10 de junho de 2024

Faixas:

1-Pensamento

2-Sabão em Pó

3-Ondas voltam pro mar

4-Beijei um anjo

5-Sem mim

6-Influencer

Faixa foco: Pensamento

Compositores: Elvis Pires

Letra:

Eu vi você chorando

Quando ouviu a música

Que eu fiz pra você

Coberta de orgulho

Fazendo jogo duro

Fingir não me querer

Mas eu sei

Que você

Não consegue viver

Sem mim

Tira aí

Uma foto do seu pensamento

Com certeza

Eu tô dentro

Filma aí

Você no quarto do apartamento

Tá chorando

Tá sofrendo