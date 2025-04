Projeto Innovar leva arte, cultura e sustentabilidade para sete cidades brasileiras Sete cidades brasileiras receberão um dos mais inovadores projetos culturais do país Cartão de Visita|Do R7 03/04/2025 - 16h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 16h05 ) twitter

Com realização do Ministério da Cultura e da Transpetro e patrocínio do Programa Transpetro em Movimento via Lei Rouanet, o Innovar chega para conectar arte, sustentabilidade e inovação, oferecendo ao público exposições, oficinas e apresentações musicais gratuitas.

A iniciativa é promovida pelo Instituto Innovar, Meireles Gestão e Eventos e Proyatê e reúne artistas que representam a diversidade e a riqueza da produção cultural brasileira. Entre os expositores confirmados estão Aline Bagre, com suas obras bordadas que resgatam memórias e ancestralidade; Carlos Antônio, mestre da cerâmica figurativa; Ivaan Hansen, que reflete sobre a relação entre tecnologia e identidade cultural; Maicon Soares, escultor que transforma metais descartados em arte; Tuka Pereira, especialista em modelagem cerâmica; e Valmir Neves, que expressa a tradição da arte popular em argila. Além das exposições, o Projeto Sankofa integra a programação com apresentações que mesclam música afro-brasileira e erudita, além de oficinas sobre cultura popular.

O Innovar percorrerá sete cidades, levando arte e cultura a diferentes públicos. As exposições e atividades serão organizadas em três eixos principais: Cerrado: Paisagem e Identidade, Memória e Contemporaneidade e Sustentabilidade e Inovação, que norteiam as reflexões sobre a arte como meio de preservação da cultura e do meio ambiente.

‌



Serviço

Projeto Innovar leva arte, cultura e sustentabilidade para sete cidades brasileiras

‌



Todas as atividades do projeto são gratuitas.

Senador Canedo (GO) | 08 a 16 de abril de 2025

‌



Bonfinópolis (GO) | 22 de abril a 01 de maio de 2025

Buriti Alegre (GO) | 06 a 14 de maio de 2025

Bela Vista de Goiás (GO) | 20 a 28 de maio de 2025

Goiânia (GO) | 14 a 22 de agosto de 2025

Belo Horizonte (MG) | 10 a 18 de setembro de 2025

Brasília (DF) | 10 a 18 de outubro de 2025

Mais informações estão disponíveis no site proyate.art/exposicao-innovar e no Instagram @innovar.expo.