Projeto USP Música Criança: oito anos de transformação através da música O Programa de formação artística, que acontece em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, já atendeu mais de mil crianças e jovens... Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 15h28 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h28 )

Com oito anos de atuação, o projeto USP Música Criança celebra sua trajetória de impacto social e artístico em São Joaquim da Barra. Fundado em 16 de agosto de 2016 por Carlos Alberto Nicolau, o programa começou com 60 alunos na Casa do Menor Santa Lúcia, oferecendo aulas de violino, flauta transversal, iniciação musical e coral.

“A evolução do projeto USP Música Criança é notável e representa um impacto muito positivo para a cidade de São Joaquim da Barra e para as cidades do entorno. Isso só foi possível com apoio da iniciativa privada e de cidadãos da cidade, que não mediram esforços para dar continuidade ao projeto. Assim, cuidamos das futuras gerações e isso é importante para o desenvolvimento e formação do caráter das crianças e dos jovens atendidos”, afirma Carlos Alberto Nicolau.

Hoje, o USP Música Criança atende 220 alunos entre 6 e 18 anos, em cursos gratuitos de canto coral, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, percussão, clarinete, saxofone, flauta, trompete, trompa, trombone e tuba. O projeto possui em sua trajetória o atendimento a mais de mil alunos, contando com parceria da Jóia Fraternal Jorge de Lollo, além de apoio pedagógico do Departamento de Música da FFCLRP-USP (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto), através de seu núcleo de apoio à pesquisa (NAP-CIPEM).

A iniciativa, financiada ao longo dos anos pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal, via Ministério da Cultura, é patrocinada por empresas, indústrias e população da região, via renúncia fiscal.

De acordo com a Coordenadora Geral do Projeto, Luciana Rodrigues, o USP Música Criança tem um caráter regional e esse potencial foi se revelando ao longo dos anos. “É importante destacar essa característica do USP Música Criança e essa vocação que se revelou. Por ser regional e seu atendimento se estender a outras cidades, tem um potencial de transformação ainda maior, o que definitivamente colabora para o futuro daquela região que o projeto alcança”, explica Luciana.

O projeto conta com 13 professores e uma equipe técnica e pedagógica e funciona no Centro Cultural Carlos Alberto Nicolau, que possui 12 salas de aula climatizadas e um espaço para apresentações que comporta cerca de três mil pessoas.

Superando desafios

Um dos maiores desafios enfrentados pelo projeto USP Música Criança foi a pandemia, segundo Ladson Bruno, coordenador pedagógico. Ele conta que à época, foi necessária uma adaptação rápida no formato das aulas, para mitigar danos e manter os alunos estudando. Para isso, professores, equipe técnica, mantenedores do projeto e as famílias dos alunos se uniram para oferecer a estrutura e apoio necessários para eles. “Conseguimos manter acima de 70% dos alunos conectados, graças à adesão das famílias, que se apoiaram para manter os alunos estudando. Foi uma colaboração mútua que contribuiu para a adaptação ao ensino on-line”, comenta Ladson.

Maria Costa, coordenadora técnica, relembra que aquele foi um momento marcante, pois ao passo em que estavam adaptando o projeto, também aprendiam sobre novas tecnologias e novas formas de ensino. “Estruturamos a mudança no formato de ensino e ao mesmo tempo aprendemos a nos adaptar àquela realidade. A perseverança de todos foi importante para alcançarmos sucesso. Foi um marco na vida de todos”, conta.

Educação Musical

O projeto diferencia-se ao oferecer aulas adaptadas a diversas faixas etárias e níveis, orientando alunos desde a infância até a universidade. Para quem aspira à carreira musical, a formação é de excelência: "Iniciamos os alunos na prática musical, mas também os preparamos, ao longo da trajetória, para ingressar na universidade. Essa envergadura de atendimento só é possível com o quadro de professores que possuímos, com os profissionais mais renomados do interior do estado de São Paulo", explica Ladson.

Baseado na filosofia Suzuki, o ensino valoriza o desenvolvimento integral do aluno, desde habilidades técnicas até crescimento emocional e social. A música, segundo Ladson, "aguça os sentidos e cria um ciclo contínuo de aprendizagem".

Ele afirma ainda, que o USP Música Criança oferece mais que um curso, o projeto é uma plataforma de oportunidades, já que os alunos contam, além do corpo docente de peso, aulas especiais com outros professores e profissionais de renome, ligados à universidade pública e aos corpos estáveis mais importantes do país. "O projeto é uma ponte para sonhos e para a transformação social, mostrando o impacto positivo da educação musical na vida das pessoas", conclui.

Em 2024, o USP Música Criança está sendo mantido pelo Pronac – Programa Nacional de Apoio à Cultura, do Governo Federal, via Ministério da Cultura, patrocinado pelas empresas: Ouro – Venturoso, Valentini & Cia Ltda e Usina Alta Mogiana S/A; Bronze – Busa e Supermercados Paulista.