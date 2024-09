Promessa da música nacional, Eloysa lança single “Flor do Mar” Nesta sexta-feira (06), a cantora e compositora Eloysa lança "Flor Do Mar", seu mais recente single do EP “Só Pra Te Amar” Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 17h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 17h51 ) ‌



Nesta sexta-feira (06), a cantora e compositora Eloysa lança "Flor Do Mar", seu mais recente single do EP “Só Pra Te Amar”. Gravada em estúdio em abril de 2024, a canção foi composta por Eloysa e Henri Benatti, que também assinam a produção.