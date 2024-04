Promessa do rock nacional, Banda Sem Meia canta sobre mudança e superação Faixa acaba de chegar às plataformas e faz parte do primeiro EP da banda, lançado em setembro de 2023

Alto contraste

A+

A-

Faixa acaba de chegar às plataformas e faz parte do primeiro EP da banda, lançado em setembro de 2023

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

A banda Sem Meia apresenta sua nova versão da música "A Vida Tem Jeito", agora em um formato acústico emocionante. A faixa, que já está disponível em todos os apps de música, é um convite à reflexão sobre a importância de seguirmos nossos sonhos e propósitos, mesmo diante das dificuldades, com clipe no YouTube.

Produzida por Fred Gonçalves (Roks, Tren), a versão acústica de "A Vida Tem Jeito" traz uma roupagem mais intimista e delicada à canção original. A letra, escrita pela banda, fala sobre a necessidade de encontrarmos nosso caminho na vida e de nunca desistirmos dos nossos objetivos.

“Trouxemos para ‘A Vida Tem Jeito’ uma mensagem positiva, vibrante, pulsante como a vida, mensagem encorajadora com letra atemporal”, explica a banda.

O videoclipe da música, dirigido por Rodrigo Pysi (Charlie Brown Jr, Alma Djem), acompanha a jornada de uma personagem que decide mudar de vida e seguir seus sonhos. A história retrata a busca por um novo propósito e a superação dos obstáculos que surgem pelo caminho.

Com influências de bandas como Paramore e Charlie Brown Jr, a versão acústica de "A Vida Tem Jeito" é uma obra que conecta com o público de forma profunda e inspiradora. A banda espera que a música possa motivar as pessoas a perseguirem seus sonhos com perseverança e determinação.

"A Vida Tem Jeito - Acústica" faz parte do primeiro EP da banda, lançado em setembro de 2023. O EP conta com quatro músicas, incluindo a versão original de "A Vida Tem Jeito".

A Sem Meia prepara-se para lançar mais cinco músicas inéditas nos próximos meses. As canções contarão com colaborações de grandes nomes da música brasileira, como Lordinho (Planta e Raiz, Atitude 67), Deko (Maneva, Natiruts), Koala (Hatteen, CPM 22), entre outros.

A produção musical das novas músicas fica por conta da Songz Produção Musical, que já trabalhou com artistas como Rick Bonadio, Vitor Kley, Luiza Possi e Joelma. A direção dos videoclipes será assinada por Rodrigo Pysi.

Com um novo EP e uma série de lançamentos em mente, a Sem Meia se consolida como uma banda promissora no cenário musical brasileiro. A banda espera que sua música possa inspirar as pessoas a acreditarem em seus sonhos e a nunca desistirem de seus objetivos.