Próxima Companhia estreia Cidade Soterrada nas ruas do bairro Campos Elíseos em março Com direção de Lucelia Sergio e dramaturgia de Vana Medeiros, Lucas Moura e Renato Mendes, a peça é inspirada na Revolta Paulista de...

Com direção de Lucelia Sergio e dramaturgia de Vana Medeiros, Lucas Moura e Renato Mendes, a peça é inspirada na Revolta Paulista de 1924, o maior conflito armado urbano que já aconteceu no Brasil

A Próxima Companhia aprofunda sua pesquisa sobre as disputas políticas, sociais e territoriais no Centro de São Paulo com a estreia de Cidade Soterrada, que recupera a memória sobre a Revolta Paulista de 1924, também conhecida como Revolta Esquecida. O espetáculo, que tem direção de Lucelia Sergio e dramaturgia de Vana Medeiros, Lucas Moura e Renato Mendes, tem sua temporada de estreia entre os dias 15 de março e 14 de abril, de quinta a segunda-feira, sempre às 19h.

Estão no elenco os artistas Baco Pereira, Caio Franzolin, Caio Marinho, Emmanuelle Barcelos, Gabriel Küster, Gabriel Pestana, Heloisa Berenguel, Julia Lacerda, Juliana Oliveira, Jussara Amâncio, Leidi Araújo, Lucas Nascimento, Matheus Fonseca, Maurício Caetano, Nayra Priscila, Paula Praia, Sam Valerianna e Sarah Graciano.

O processo de criação de Cidade Soterrada teve início em 2024 no contexto das comemorações aos 10 anos de trajetória d’A Próxima Companhia e de memória dos 100 anos desse episódio ainda pouco conhecido na história do país - mesmo tendo sido considerado um dos maiores conflitos armados urbanos na América Latina.

‌



Na ocasião, em uma das ações previstas no projeto contemplado, “Revoltas Urbanas: Blocos e Barricadas” o grupo propôs a ação cênica intitulada “23 dias”, em que convidaram os diretores e diretoras Georgette Fadel, Ícaro Rodrigues, Lucelia Sergio, Luis Fernando Marques (Lubi) e Thais Dias para criar intervenções cênicas nas ruas do Campos Elíseos ao longo de 23 dias consecutivos, fazendo uma alusão ao tempo que durou o conflito na cidade. Tanto o processo criativo como a montagem do novo espetáculo foram realizados com apoio da 41ª edição da Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.

A Revolta Paulista

‌



A Revolta Esquecida, como ficou popularmente conhecida, tem esse nome por não estar muito presente na memória da história oficial. Ao longo de 23 dias, de 5 a 28 de julho de 1924, o conflito deixou diversas regiões da cidade destruídas, provocou a morte de milhares de civis e foi responsável por um grande êxodo urbano.

Um dos principais pólos da batalha foi a região dos Campos Elíseos, onde ficava a sede do governo paulista. Foi adotado o bombardeio terrificante por parte do governo contra a cidade. Trata-se de aterrorizar a população para que tenham medo de se envolver com os revoltosos. A população civil se viu em uma zona de guerra, com direito a trincheiras armadas e canhões espalhados pelas ruas. O governador de São Paulo, Carlos de Campos, se refugiou no interior, enquanto os revoltosos recebiam adesões de todos os tipos da população: operários(as), mulheres trabalhadoras informais, pessoas desempregadas além de soldados de baixa patente. Uma revolta com indícios de guerra civil.

‌



O propósito deste Projeto é construir paralelos entre a Revolução Esquecida e o contexto de conflito entre o atual plano diretor para Campos Eliseos e a expulsão das famílias em vulnerabilidade que vivem na região.

A encenação

Mais do que simplesmente recuperar a memória sobre esse trágico episódio na história de São Paulo, Cidade Soterrada pretende criar uma discussão sobre o estado permanente de conflito no espaço urbano e a lógica da violência entranhada na dinâmica da cidade.

Assim, A Próxima Companhia, que foi fundada em 2014, intensifica sua pesquisa sobre as questões relacionadas a território, ao direito à moradia, ao direito à cidade, ao combate ao discurso da revitalização e aos mecanismos imobiliários para retirada da população pobre da região central.

O espetáculo também experimenta a relação entre guerra e festa para ocupar as ruas, reconhecendo movimentos de resistência, que se perpetuam através da revolta e da esperança. A festa como ferramenta de encontro, partilha, organização popular e resistência contínua.

“O espetáculo traz heróis tortos, mas, muito empenhados em salvar o mundo. Que viajam 100 anos para o futuro, caminhando por ruas onde os tempos históricos se sobrepõem e se complementam, onde os rebeldes de ontem e de amanhã encontram ecos no presente. Estamos em um território onde o barulho de bombas e os despejos são frequentes, mas nossos heróis seguem acreditando. É um dever da arte imaginar possibilidades de resistência e de alegria”, nos conta Lucelia Sergio

Para isso, os integrantes do grupo, Caio Franzolin, Caio Marinho, Gabriel Küster, Juliana Oliveira e Paula Praia convidaram 13 artistas para compor um coro e ocupar as ruas com uma grande folia.

Ficha Técnica

Núcleo Artístico A Próxima Companhia: Caio Franzolin, Caio Marinho, Gabriel Küster, Juliana Oliveira e Paula Praia

@caiofranzolin

@_caio_marinho_

@gabrielkuster

@julianaoliveira1401

@ppaulapraia

Direção: Lucelia Sergio

@luceliasergioconceicao

Dramaturgia: Lucas Moura, Renato Mendes e Vana Medeiros

@lucasmouradr

@r.e.n.a.t.o.mas

@vanamedeiros

Atuação: Baco Pereira, Caio Franzolin, Caio Marinho, Emmanuelle Barcelos, Gabriel Küster, Gabriel Pestana, Heloisa Berenguel, Julia Lacerda, Juliana Oliveira, Jussara Amâncio, Leidi Araújo, Lucas Nascimento, Matheus Fonseca, Maurício Caetano, Nayra Priscila, Paula Praia, Sam Valerianna, Sarah Graciano.

@ograndebaco

@caiofranzolin

@_caio_marinho_

@____emmanuelle

@gabrielkuster

@ga.pestana

@heloquensia

@juulacerda

@julianaoliveira1401

@jussaraoamancio

@leidi.araujo

@lucasnasci.arte

@matheusfonseca04

@ma_cae

@eunayra.pri

@ppaulapraia

@ollie.sam_

@_sarahgraciano

Direção de Produção: Catarina Milani

Produção Executiva: Flávio Rodrigues

Produção Financeira: Fernando Gimenes, Plataforma - Estúdio de Produção Cultural

Mediação e Orientação de Pesquisa: Carminda Mendes André e Lizete Rubano

@lizetemariarubano

Preparação e Direção Musical: Girlei Miranda

Assitência de Direção musical: Diana Leocata e Fael Mares

@diana.leocata

@faelmares

Preparação e Direção de Movimento: Gal Martins

Assistência de Direção de Movimento: Rodrigo Alcântara

Cenografia: Julio Dojcsar

Figurino: Magê Blanques

Adereços: Julio Dojcsar e Magê Blanques

Design Gráfico: Rafael Cristiano

Mídias Sociais: Jorge Ferreira

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Operação de Som: Diana Leocata e Fael Mares

Assistente de Produção: Karla Mariana

Realização: A Próxima Companhia e Cooperativa Paulista de Teatro

@aproximacompanhia

@coopteatro

Registro Fotográfico: Noelia Nájera

Sinopse

Uma liga de heróis com poderes inusitados viaja no tempo e chega em meio ao caos urbano da São Paulo de 2025 para tentar deter a maldição do esquecimento, que se renova a cada 100 anos. Vindos da revolta esquecida de 1924, os guerreiros pretendem formar a resistência unindo forças com o coro de cidadãos da cidade contra os abutres e soldados da opressão. Guiados pelas águas soterradas e pelos enigmas de uma Oráculo dos Tempos, os heróis procuram um quebra-feitiço percorrendo as ruas dos Campos Elísios, cruzando memórias capazes de erguer monumentos populares, enquanto as máquinas do futuro constroem o progresso.

Serviço

Cidade Soterrada, com A Próxima Companhia

Temporada: 15 de março a 14 de abril, de quinta a segunda, sempre às 19h

Ponto de Encontro: Rua Helvétia, 937 (Cruzamento da Rua Helvétia com a Av. São João, Santa Cecília, São Paulo)

Ingressos: Grátis

Classificação: Livre

Duração: 150 minutos