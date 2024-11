Quando O Oceano Nos Engoliu Enfrenta os Medos e Sonhos no Novo Single ‘Yo No Quiero Más’ A banda Quando O Oceano Nos Engoliu mergulha profundamente nas emoções em seu novo single, “Yo No Quiero Más”, uma faixa que encapsula... Cartão de Visita|Do R7 25/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 21h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A banda Quando O Oceano Nos Engoliu mergulha profundamente nas emoções em seu novo single, “Yo No Quiero Más”, uma faixa que encapsula a luta constante entre os sonhos e o medo, enquanto enfrenta a necessidade de coragem para continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. Em uma fusão de melodia e sinceridade crua, a banda oferece um grito de resistência e aceitação, convidando os ouvintes a desafiar seus próprios receios e a se manterem firmes diante das incertezas.

Em "Yo No Quiero Más", a banda explora temas intensos e profundos sobre o valor da existência e a batalha entre fugir e persistir. A letra reflete uma jornada pessoal: o desejo de deixar uma marca significativa, a hesitação diante do futuro e o impulso de confrontar os próprios medos, para que a vida se torne uma experiência completa e genuína.

Com influências que celebram o melhor do emo revival, “Yo No Quiero Más” combina letras introspectivas com uma sonoridade que une energia e melancolia, caracterizando uma jornada emocional intensa que ressoa com quem já se sentiu dividido entre o medo e o desejo de seguir em frente.

Ouça agora e permita-se sentir cada verso. "Yo No Quiero Más" é mais do que uma música—é um lembrete poderoso de que, às vezes, o maior ato de coragem é enfrentar a própria vida sem medo. Escute o novo single: https://onerpm.link/ 123228268506

Sobre a banda: Tragada pela força do mar e do tempo, a banda Emo/Ambiental cearense “Quando o Oceano Nos Engoliu”, iniciou suas atividades em 2021. Formada por Ricardo Ferreira (Guitarra e Voz), Reinaldo Ferreira (Guitarra e Voz), Rennan Leon (Bateria) e Kleverson Cavalcante (Baixo e Voz) e Felipe Portela (Sintetizadores). Quando o Oceano Nos Engoliu trás nada mais que uma reflexão sobre um mergulho no fundo, de si mesmo, analisando o estado atual de uma mente em conflito que se encontra perdida em um mar de incertezas, mas que busca pela calmaria para poder navegar e seguir em frente.