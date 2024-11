Quarta edição do ‘The Realness Festival’ será no Vibra São Paulo e anuncia Katya e Grag Queen Após três edições esgotadas, o maior festival drag da América Latina acontecerá pela primeira vez em uma das maiores casas de espetáculos... Cartão de Visita|Do R7 21/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h28 ) twitter

Após três edições esgotadas, o maior festival drag da América Latina acontecerá pela primeira vez em uma das maiores casas de espetáculos do Brasil

A quarta edição do The Realness Festival será a maior de todas. O evento já tem data marcada para 16 de agosto de 2025, no Vibra São Paulo - uma das maiores casas de espetáculos do Brasil. Com capacidade total para até 7 mil pessoas, o novo local reafirma o crescimento deste que é conhecido como o maior festival drag da América Latina.

A expansão para um local com maior conforto para o público trará novidades: dois telões laterais para que os shows e os lipsyncs possam ser acompanhados de qualquer ponto da casa. Haverá um novo setor (plateia com lugares sentados), com vista de um andar superior, além de espaços acessíveis na pista com lugares e cadeiras para quem quiser assistir ao show na maior tranquilidade.

O evento anual é celebrado por fãs do programa 'RuPaul's Drag Race', já que traz estrelas do show ao Brasil para um grande encontro com fãs, em uma noite inesquecível.

Com três edições já realizadas - e todas esgotadas -, o evento é a maior empreitada da ‘Realness’, hub de entretenimento que começou como uma simples festa em boates do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, a missão é levar a arte drag para o mainstream através da criação de eventos, selos e agenciamento de artistas.

A pré-venda da próxima edição teve início no dia 11 de novembro, junto com o anúncio das duas primeiras atrações: Katya, a drag mais pedida pelo público nas redes sociais, e Grag Queen, host da versão brasileira do 'Drag Race'.

Segundo Paulo Matos, CEO da ‘Realness’, a pré-venda é um recado do que está por vir: "Katya foi a mais pedida. Então, essa é uma forma de dizer que estamos ouvindo nossos fãs e que é daqui para cima. Este será um line-up que até agora, nem acreditamos que conseguiremos juntar. Os outros nomes serão anunciados no início de 2025, junto com a venda oficial”, avisa.

SOBRE AS QUEENS:

Katya

Nascida em Boston, nos Estados Unidos, Katya Zamolodchikova participou da 7ª temporada do programa de RuPaul e logo se tornou uma das favoritas dos fãs, retornando pouco tempo depois no 'All Stars'. Ela foi uma das primeiras queens a vir ao Brasil, na então ‘Festa Realness’, e foi a artista mais pedida pelos fãs para esta quarta edição.

Atualmente, Katya faz sucesso nas redes com um programa ao lado de sua amiga Trixie Mattel e está há um tempinho longe dos palcos - o que torna este retorno ainda mais grandioso e empolgante.

Grag Queen

Sucesso absoluto e um orgulho nacional, Grag Queen saiu de Canela, no interior do Rio Grande do Sul, e conquistou o mundo. Ela venceu o 'Queen of the Universe', competição criada por RuPaul para premiar a melhor cantora drag do mundo, competindo com artistas de vários países.

Com sua voz inigualável e agenda de shows lotada, Grag ainda arrumou tempo para atender ao pedido de RuPaul e ser a host do 'Drag Race Brasil', nossa versão do programa que foi sucesso em sua estreia e retorna, em breve, para a segunda temporada.

SERVIÇO:

The Realness Festival 2025

Data e Horário: 16/08/2025 (sábado), às 19h

Local: Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo - SP)

Ingressos: a pré-venda acontecerá a partir de 11/11/2024