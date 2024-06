“Quartou” do Tulip Inn Itaguaí terá noites de caldos e sopas durante o mês de junho Cardápio é aberto ao público externo e conta com variedade de sabores

Alto contraste

A+

A-

Cardápio é aberto ao público externo e conta com variedade de sabores

O inverno e as baixas temperaturas se aproximam e, para acompanhar os sabores da estação, o Tulip Inn Itaguaí, da rede Louvre Hotels Group – Brazil, promove o “quartou”, durante todo o mês de junho, com um menu especial de sopas e caldos. Com uma variedade de sabores, o cardápio será oferecido entre 18h e 22h e vai contar com sete opções quentes: Sopa de Ervilha, Caldo Verde, Canjiquinha de Milho, Caldo de Aipim com Carne Seca, Sopa de Cebola, Sopa de Alho-Poró com Calabresa, Caldo de Abóbora e Feijão Amigo.

Como acompanhamentos, estarão disponíveis: torradas, pimenta, alho torrado, linguiça (picadinho e frita) e cebolinha.

“Preparamos um cardápio especial para oferecer uma experiência saborosa para os apreciadores de pratos quentes e suas variedades”, destaca a gerente do Tulip Inn Itaguaí, Amanda Galindo.

Publicidade

Para quem quiser desfrutar somente do café da manhã, o investimento é de R$ 40,00.

Hospitalidade e funcionalidade na Região Metropolitana do Rio

Publicidade

Localizado na Baixada Fluminense, o empreendimento é acolhedor e com ótimo custo-benefício, apresentando localização privilegiada, ao lado do Shopping Pátio Mix Costa Verde, além de estar próximo às principais empresas da região e com acesso direto à Rodovia Rio-Santos. O hotel possui fitness center, estacionamento e duas salas de eventos com capacidade para acomodar até 160 pessoas. O café da manhã está incluso na diária e é servido no restaurante do hotel.

Priorizando conforto e funcionalidade, os 200 apartamentos são divididos nas categorias: standard e superior, com quartos totalmente adaptados a portadores de necessidades especiais (PNE). Todos possuem TV a cabo, ar-condicionado, frigobar, cofre e internet wi-fi gratuita.

Publicidade

“O Grupo investe, continuamente, em uma infraestrutura composta por sofisticação, conforto e hospitalidade para proporcionar uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar do hotel”, ressalta o CEO da Rede, Paulo Michel.

Para mais informações, acesse @tulipinnitaguai.

Serviço:

Tulip Inn Itaguaí

Site: https://tulip-inn- itaguai.goldentulip.com/pt-br/

Redes sociais: @tulipinnitaguai.

Endereço: BR-101, km 398, s/n - Lote E - Santana, Itaguaí - RJ

Contato: (21) 3613-9100

Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil

É uma empresa do segmento hoteleiro, subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip e Tulip Inn. A rede reúne em seu portfólio atual 15 hotéis distribuídos estrategicamente pelo país: Natal (RN), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Sete Lagoas (MG), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Sorocaba (SP), Holambra (SP), Itaguaí (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES), Vila Velha (ES) e Brasília (DF), onde tem duas unidades.