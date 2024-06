Quatro dicas de turismo de experiência para fazer em Torre de Pedra: alambique, vinhos e tilápias

Alto contraste

A pequenina e aconchegante cidade de Torre de Pedra, localizada a menos de 170 km da capital paulista, tem fácil acesso pela Rodovia Castelo Branco e oferece várias atrações, naturais, ecológicas e de empresários engajados em diferentes serviços

Vamos dar três dicas para que a sua viagem a cidade de Torre de Pedra, se torna um roteiro único, onde a palavra experiência deve ser seguida. O trabalho de colocar a pequena cidade de pouco mais de 2.050 habitantes como turística está sendo desenvolvida pela Andel coordenada pela competente Sylviah Riouls - Diretora Executiva também do Andel Bio. A executiva foi Coordenadora de Turismo de Pardinho, foi profissional de educação nos municípios de Campinas e Paulínia e agora é assessora técnica contratada pela prefeitura de Torre de Pedra.

Cachaça Wiba

Podemos iniciar nosso roteiro com uma propriedade adquirida em 1989, como segunda residência destinada ao lazer, tornou-se um dos atrativos mais visitados de Torre de Pedra. Filho de mineiros, o empresário Wilson Barros decidiu se dedicar a arte de produzir cachaça. Nascendo em 2014, o Alambique Ouro fino com a certificação do Ministério da Agricultura para produção das cachaças artesanais a marca WIBA (Wilson Barros) tem conquistado grande repercussão nacional e até internacional pelas suas premiações. A fábrica dessas saborosas e perfumadas aguardentes tem se tornado um atrativo a parte para quem visita essa região ainda pouco explorada turisticamente.

Wilson Barros, registrou a brincadeira gastronômica da "Cachaça de boca" em 2019 e a partir de 2021 iniciou as visitas guiadas. O Wiba tem mais de 10 produtos catalogados, entre cachaça branca, Amburana e Carvalho e duas linhas superiores, uma premium, e outra extra premium, além de quatro tipos de licores, com sabores de coco, gengibre, milho verde, entre outros.

Serviços: Visita guiada ao Alambique com degustação, Experiência sensorial: Caipirinha na boca e Vendas de destilados premiados - Contemplação da Paisagem cênica, Treinamentos com hospedagem, Eventos.

Vendas e agendamento: 11 – 954720111

Funcionamento: Segunda a Sexta: 7h às 16 h, sábado 9 as 17 horas e Domingos 10 às 17h

Local: Torre de Pedra - km 167 da Rodovia Castelo Branco – B. dos Lemes:

No Waze ou no Google Maps "Alambique da Cachaça Wiba"

Mais infomações: www.cachacawiba.com.br e www.instagram.com.br/ cachacawiba

Monumento Natural Torre de Pedra - 1982

O Monumento Natural Torre de Pedra catalogado como Morro testemunho da Cuesta Paulista faz parte de um conjunto geológico caraterístico da região. Adquirida pela família Hacker, em 1974, a área rural que circunda o Monumento foi aberta à visitação gratuita, a partir da década de 80, devido ao grande interesse das pessoas pelo local. Há estacionamento bem a sua frente e trilhas sinalizadas e autoguiadas. Sua localização permite ser avistado da Rodovia Castelo Branco e da fazenda é possível apreciar uma espetacular vista panorâmica da cidade e vislumbrar os fenômenos naturais do amanhecer ao entardecer. Tornou-se ponto instamagravel da região.

Serviços: Trilha de Contemplação autoguiada do Monumento Torre de Pedra

Funcionamento: De terça-feira a domingo das 09h às 16h

Local: Torre de Pedra SP Estrada rural, S/N - B. dos Almeidas, Faz. Torre

Contatos: 15 997334827 – Departamento de Turismo de Torre de Pedra; torredepedra70@gmail.com – Proprietários; turismo@torredepedra.sp.gov.br - Andréa – Dtur; julianobbolonha@gmail.com - Juliano – Cuesta verde

No Waze ou no Google Maps : https://maps.app.goo.gl/ kcH3pdSTLm4KboLn9

Compras e agendamento: 15 99752-0777

LocalL: Torre de Pedra – km 167 da Rodovia Castelo Branco – B. Areia Branca Sítio Vivenda Torre de Pedra (ou entrar no KM 162 da Rodovia Castelo Branco sentido Guareí pela SP-157 e entrar no KM 51 sentido Torre de Pedra, estrada local que interliga a SP-157 a Torre de Pedra

Vivenda da Torre é especialista na criação de tilápias

Outro local muito visitado é a Psicultura Vivenda da Torre. O local oferece um espaço super agradável, onde a tecnologia de crescimento e engorda dos peixes é bem trabalhada. Há venda de diferentes cortes da tilápia, visitação guiada agendada, pequenos eventos, palestras.

Localizada num ponto privilegiado das escarpas das Cuestas Paulistas a 750 metros de altitude, com uma visão do horizonte de tirar o fôlego, a Piscicultura Vivenda de Torre é um empreendimento de alta tecnologia, especializado em conduzir os alevinos pelo processo de engorda, até se transformarem em peixes em ponto adequado para o abate e venda. Pesquisador nato, Moacir aprimorou a técnica da piscicultura adaptando à região que é mais fria e criou um sistema altamente sustentável direcionado à saúde do peixe, garantindo que chegue ao consumidor um alimento de qualidade. Esse processo pode ser conhecido agendando uma visita guiada. O local se prepara para receber grupos para visita ou realização de pequenos eventos

Compras e agendamento: 15 99752-0777

Funcionamento: de 4ª a domingo das 8h às 16h, visitas só por agenda

Local: Torre de Pedra – km 167 da Rodovia Castelo Branco – B. Areia Branca Sítio Vivenda Torre de Pedra (ou entrar no KM 162 da Rodovia Castelo Branco sentido Guareí pela SP-157 e entrar no KM 51 sentido Torre de Pedra, estrada local que interliga a SP-157 a Torre de Pedra).

Mais informações: www.instagram.com.br/ pisciculturavivendadatorre e www. pisciculturavivendadatorre.com

Vinhos de alta qualidade no Torre de Pedra Wine

Escolhido a cidade de Torre de Pedra para sede, que segundo a proprietária foi amor à primeira vista, a empresária Daniele Suzy reiniciou suas atividades no mercado de vinhos e em homenagem ao relevo da região, a qual ela está projetando sua inserção nos principais atrativos, desenvolveu a marca Cuesta Basáltica, em três produtos: essa experiência é pra brindar, pois nada como fechar esse passeio degustando os exclusivos vinhos que compõe sua prateleira, que são: o Pinot Noir Cuesta Basáltica, o Espumante Extra Brut Cuesta Basáltica e o Moscatel Cuesta Basáltica.

A Cuesta Basáltica, primeira marca da Torre de Pedra Wine se refere ao relevo que apresenta uma vertente abrupta de um lado e no seu oposto uma declividade suave. As cuestas basálticas (arenítico-basálticas) são decorrentes da erosão diferencial de remanescentes de rochas vulcânicas em áreas sedimentares. São encontradas na costa leste da Bacia do Paraná, do Rio Grande do Sul a São Paulo. No estado, de São Paulo ficam localizadas entre o Planalto Ocidental, a oeste, e a Depressão Periférica, a leste. Se encontram na Região Turística Cuesta paulista que entre as Cuestas de Botucatu, Pardinho e Bofete apresentando o famoso conjunto de morros testemunhos conhecidos como Gigante Adormecido. O Monumento Torre de Pedra apresenta o mesmo diferenciado relevo. A empresa trouxe estes três vinhos para representar e homenagear estes monumentos naturais. Para homenagear o Monumento Torre de Pedra que é um atrativo local, os proprietários estão preparando um futuro lançamento.

Funcionamento: Online, horário comercial

Serviços: Importação e comercialização de vinhos nacionais, da América do sul e de Portugal, E-commerce, Social commerce e representação comercial

Compras e agendamento: WhatsApp: (55) 11 – 942406893

Local: Torre de Pedra – km 167 da Rodovia Castelo Branco, Estrada Municipal projeto Gomes da Silva, Bairro Domingos Jacob /Torre de Pedra, SP

Mais informações: www.instagram.com.br/ torredepedrawine