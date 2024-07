Quem são os artistas brasileiros que tocarão o palco principal do Tomorrowland na Bélgica Alok, ANNA e Vintage Culture estão dentre os 15 artistas brasileiros que se apresentarão no Tomorrowland Bélgica 2024 Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 20h32 (Atualizado em 19/07/2024 - 20h32 ) ‌



Alok, ANNA e Vintage Culture estão dentre os 15 artistas brasileiros que se apresentarão no Tomorrowland Bélgica 2024

O Tomorrowland da Bélgica, o maior festival de música eletrônica do mundo, receberá em seu palco principal os DJs e produtores brasileiros Alok, ANNA e Vintage Culture. Somando-se a eles, mais 12 brasileiros também fazem parte do lineup do festival, como Cat Dealers, Antdot, Dubdogz, Dre Guazzelli, Maz, Öwnboss, Alibi, Liu, Bhaskar, Vegas, Blazy e Zerb. O tema de 2024 será o “LIFE“, um prelúdio do tema de 2016, “Elixir of Life” e acontecerá de 19 a 21 de julho e de 26 a 28 de julho, na cidade de Boom, unindo 400 mil pessoas de mais de 200 países.

A edição do Tomorrowland Bélgica deste ano comemora 20 anos de história e será um momento especial para os artistas brasileiros presentes, principalmente para a paulista, ANNA, um dos principais nomes da música eletrônica no mundo, que estreará no palco principal da edição belga pela primeira vez em sua carreira. No Tomorrowland Brasil em 2023, ela foi a única DJ a se apresentar nos três dias de festival e, na edição brasileira de 2024, ela se apresentará no dia 11 de outubro.

O sul-mato-grossense, Vintage Culture, consagrado nos últimos anos como um dos maiores DJs do mundo, vem despontando mundialmente nos últimos anos, atualmente, no topo das paradas com o lançamento do seu primeiro álbum, “Promised Land”. Depois de abrir portas para uma onda de novos fãs da música eletrônica no Brasil, assim como o produtor goiano Alok, os pioneiros no Brazilian Bass foram os responsáveis por exportar os ritmos de produtores brasileiros para o mundo todo. Ambos estarão no Tomorrowland Brasil 2024, no dia 13 de outubro.

Para quem não vai para a Bélgica este ano, mas não quer perder as principais atrações do festival, o palco principal contará com transmissão 24 horas por dia, enquanto o Freedom Stage terá exibições o dia inteiro durante os dois finais de semana do evento.

Confira os horários para as transmissões ao vivo do Alok, ANNA e Vintage Culture:

Alok: 20 de julho às 15h25 - 16h25 (horário de Brasília)

ANNA: 21 de julho às 12h35 – 13h35 (horário de Brasília)

Vintage Culture: 19 de julho às 12h35 – 18h35 (horário de Brasília)

Links de transmissão ao vivo:

Transmissão ao vivo do palco principal (Main Stage)

Transmissão do palco Freedom entre 19 e 21 de julho

Transmissão do palco Freedom entre 26 e 29 de julho

Shorts ao vivo do Tomorrowland

Site oficial do Tomorrowland

Muitos dos artistas que se apresentarão na edição belga, estarão no Tomorrowland Brasil 2024, nos dias 11, 12 e 13 de outubro, entre 13h e 23h, no Parque Maeda em Itu/SP, como Alesso, Alok, ANNA, Armin Van Buurren, Charlotte de Witte, Lost Frequencies, Hardwell, Vintage Culture e muitos outros. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil, bem como o shuttle oficial que sai de São Paulo para o festival.

Serviço:

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: Para comprar ingressos, acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo. Para quem quer viver uma experiência incrível do Tomorrowland Brasil, os pacotes de DreamVille também podem ser adquiridos pelo mesmo link.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.

Sobre o Tomorrowland Brasil

O Tomorrowland Brasil é uma iniciativa da We Are One World, detentora da marca no mundo, e da DC Set Group, holding brasileira de entretenimento. De volta ao país em 2023, o Tomorrowland viajará novamente para o Brasil para uma nova edição do Tomorrowland Brasil entre 11 e 13 de outubro de 2024. A bela área do festival Parque Maeda em Itu, município de São Paulo, será o lar de um mágico encontro global de três dias, unindo pessoas de todos os cantos do mundo com uma seleção dos melhores artistas eletrônicos do planeta.

Sobre We Are One.World

O Tomorrowland, localizado na Bélgica, foi realizado pela primeira vez em 2005 e é um dos maiores e mais emblemáticos festivais de música do mundo. O evento é organizado, e de propriedade, dos fundadores originais, os irmãos Beers. O Tomorrowland acontece todo verão recebendo 400.000 pessoas de quase todos os países. Nos últimos 18 anos, o festival tornou-se um verdadeiro fenômeno global que conecta pessoas de todos os cantos do mundo. Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento e potência de mídia graças às suas inúmeras atividades, como o festival anual Tomorrowland Winter em Alpe d'Huez (França), a marca de vestuário e acessórios TML by Tomorrowland, One World Radio, Tomorrowland Foundation que promove capacitação de música e artes em escolas no Nepal, Índia e Brasil. A We Are One World também tem uma escola de DJ e produtor de música, a Tomorrowland Academy, e as gravadoras Tomorrowland Music e Tomorrowland Fiction.

Sobre a DC Set Group