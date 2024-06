Rafaela Neves Lança Novo Single "VOCÊ PRA MIM" com participação de Rionegro & Solimões Uma canção para tocar corações, traz letra emocionante que remete aos ambientes do campo, com instrumental moderno e bem construído...

A aguardada parceria entre Rafaela Neves e a icônica dupla sertaneja Rionegro & Solimões finalmente chegou! Dia 6, às 21h, será lançado o single "VOCÊ PRA MIM" em todas as plataformas de áudio, marcando mais um emocionante capítulo do projeto "DVD".

Esta nova faixa promete conquistar corações com sua melodia envolvente e letras tocantes. "VOCÊ PRA MIM" é uma das músicas mais especiais do projeto, trazendo a assinatura de talento da própria Rafaela Neves, juntamente com João Neves e a dupla João Vitor & Gustavo.

Além do lançamento em áudio, os fãs poderão conferir o videoclipe oficial de "VOCÊ PRA MIM" a partir do dia 07 de junho às 12h no YouTube. O vídeo promete trazer uma experiência visual única, complementando a profundidade e emoção da canção.

Com uma carreira em ascensão, Rafaela Neves tem se destacado no cenário musical com sua voz potente e carisma. Seu projeto "DVD" tem sido um sucesso, apresentando uma coleção de músicas que refletem sua trajetória e paixão pela música sertaneja.

Com décadas de carreira, Rionegro & Solimões são uma das duplas mais respeitadas e amadas do Brasil. Sua contribuição para a música sertaneja é inestimável, e sua participação em "VOCÊ PRA MIM" acrescenta um toque especial e autêntico à faixa.

Não perca o lançamento de "VOCÊ PRA MIM" em todas as plataformas de áudio hoje às 21h e o videoclipe oficial no YouTube amanhã ao meio-dia. Prepare-se para se emocionar com esta nova canção que promete ser um grande sucesso.

SOBRE O DVD

O primeiro DVD de Rafaela Neves foi captado no dia 13 de dezembro de 2023, em Franca/SP, contando com 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas, além de participações mais que especiais como: Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo.

Com um estilo que mescla o clássico e o casual com elementos do country, Rafaela Neves se destaca não apenas por sua voz e a potência do seu agudo, mas também por seu visual marcante, refletindo sua dualidade entre a cidade e a fazenda. A cantora, que é conhecida por seu estilo de vida saudável e seu amor pela natureza, realizou três trocas de looks, todos feitos pelo renomado stylist Carlos Humberto Peixoto.

"Nós gravamos o DVD na cidade de Franca-SP, que é minha cidade natal e optamos por fazer a gravação somente com convidados, para ser algo mais intimista, então convidamos familiares e amigos, e foi muito especial subir ao palco, olhar para a plateia e ter somente rostos conhecidos, de pessoas que eu amo e que sei que torcem verdadeiramente por mim', finaliza.

As canções "Você Pra Mim”, com participação de Rionegro e Solimões e “Pode Ir” com João Neves e João Vitor e Gustavo são de autoria de Rafaela Neves, em parceria com João Neves e João Vitor e Gustavo.

Já as regravações escolhidas são: “Você de Volta”, “Porta Aberta”, “Tô Nem Aí”, “Saudade”, “Vira Virou” e “Horizonte Azul”.

O violino está presente em muitas das canções do disco, a gaita de boca também foi trazida em uma das canções, assim como a guitarra still utilizada na música que Rafa gravou com Rionegro e Solimões.

A banda que acompanhou a artista neste importante dia demonstrou maestria em suas performances. Com Giovanni Costa na guitarra e violão, Ozéias Afonso na bateria, Luizinho Souza no baixo, Samuel Oliveira no violino e piano, Gui Soares no acordeon e piano, Rudnei na percussão e Guilherme Ribeiro no violão, a sintonia entre os músicos foi evidente, contribuindo para uma experiência musical memorável.

A produção musical do DVD ficou por conta de Giovanni Costa (músico da banda do cantor Leonardo e do projeto Cabaré). A produção de vídeo foi do renomado Caverna Filmes e a produção executiva por Manolo.

Para mais informações sobre Rafaela Neves e seu trabalho, visite suas redes sociais:

YouTube: Rafaela Neves

Facebook: Rafaela Neves Oficial

Instagram: @rafaelasnevescantora

TikTok: @rafaelanevescantora