Rafaela Neves, revelação da música brasileira, lança primeiro single "Tô Nem Aí"

O DVD contou com participações especiais de Rionegro e Solimões, João Neves e João Vitor e Gustavo, mesclando regravações e músicas inéditas

Rafaela Neves, cantora e compositora, desde quando se entende por gente, devido às suas raízes familiares, já escutava música sertaneja e começou a soltar a voz ainda quando era bem pequenininha, especialmente com o pai e irmão.

A cantora vem se preparando para ingressar no mercado musical a um bom tempo e agora chegou a hora de mostrar para todo o país seu talento, musicalidade e potência vocal, tudo combinado a um estilo autêntico, unindo duas grandes paixões, o sertanejo com o country, que encaixam perfeitamente com delicadeza da artista.

"A música sempre esteve presente na minha vida, não me recordo de nada sem a presença dela. É uma paixão genuína, um amor puro e sincero. Eu nunca tive dúvidas do que eu queria para minha vida. Cantar é o que eu amo fazer. Hoje eu me sinto pronta. Pronta para trilhar um novo caminho Muito prazer, sou Rafaela Neves".

No final de 2023, Rafaela Neves gravou seu primeiro DVD, com um repertório que reflete sua jornada musical/pessoal e participações mais que especiais: Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo. Foram 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas, sendo que duas delas são de autoria de Rafa, em parceria com João Neves e João Vitor e Gustavo.

A escolhida para estrear a divulgação deste projeto foi "Tô Nem Aí", interpretada por Luka. A canção, que conta com uma pegada unindo country, sertanejo e eletrônico, estará disponível em todas as plataformas de música no dia 14 de Março de 2024 (quinta-feira) e o clipe no Youtube a partir do dia seguinte, 15.

“Está sendo um processo muito gostoso viver tudo isso que sempre foi um grande sonho pra mim, apesar do frio na barriga por estar começando algo novo”, detalha Rafa. "Eu amo essa música desde a época em que ela foi lançada pela primeira vez, ela fez parte das músicas da minha infância e nunca foi esquecida, inclusive está no meu repertório de show há muito tempo antes de pensarmos em começar o projeto do DVD. E meu pai, que participou de todo o processo de escolha de repertório, também sempre gostou muito dessa música, foi ele quem teve a ideia de regravarmos ela nesse projeto", completa a artista.

SOBRE O DVD

O primeiro DVD de Rafaela Neves foi captado no dia 13 de dezembro de 2023, em Franca/SP, contando com 14 músicas, incluindo seis regravações e oito faixas inéditas, além de participações mais que especiais como: Rionegro e Solimões, seu irmão João Neves e os amigos de infância, João Vitor e Gustavo.

Com um estilo que mescla o clássico e o casual com elementos do country, Rafaela Neves se destaca não apenas por sua voz e a potência do seu agudo, mas também por seu visual marcante, refletindo sua dualidade entre a cidade e a fazenda. A cantora, que é conhecida por seu estilo de vida saudável e seu amor pela natureza, realizou três trocas de looks, todos feitos pelo renomado stylist Carlos Humberto Peixoto.

"Nós gravamos o DVD na cidade de Franca-SP, que é minha cidade natal e optamos por fazer a gravação somente com convidados, para ser algo mais intimista, então convidamos familiares e amigos, e foi muito especial subir ao palco, olhar para a plateia e ter somente rostos conhecidos, de pessoas que eu amo e que sei que torcem verdadeiramente por mim', finaliza.

As canções "Você Pra Mim”, com participação de Rionegro e Solimões e “Pode Ir” com João Neves e João Vitor e Gustavo são de autoria de Rafaela Neves, em parceria com João Neves e João Vitor e Gustavo.

Já as regravações escolhidas são: “Você de Volta”, “Porta Aberta”, “Tô Nem Aí”, “Saudade”, “Vira Virou” e “Horizonte Azul”.

O violino está presente em muitas das canções do disco, a gaita de boca também foi trazida em uma das canções, assim como a guitarra still utilizada na música que Rafa gravou com Rionegro e Solimões.

A banda que acompanhou a artista neste importante dia demonstrou maestria em suas performances. Com Giovanni Costa na guitarra e violão, Ozéias Afonso na bateria, Luizinho Souza no baixo, Samuel Oliveira no violino e piano, Gui Soares no acordeon e piano, Rudnei na percussão e Guilherme Ribeiro no violão, a sintonia entre os músicos foi evidente, contribuindo para uma experiência musical memorável.

A produção musical do DVD ficou por conta de Giovanni Costa (músico da banda do cantor Leonardo e do projeto Cabaré). A produção de vídeo foi do renomado Caverna Filmes e a produção executiva por Manolo.

Para mais informações sobre Rafaela Neves e seu trabalho, visite suas redes sociais:

YouTube: Rafaela Neves Facebook: Rafaela Neves Oficial Instagram: @rafaelasnevescantora TikTok: @rafaelanevescantora

TÔ NEM AÍ - Rafaela Neves (compositor: Luka/Latino)

De mãos atadas, de pés descalços

Com você meu mundo andava de pernas pro ar

Sempre armada, segui seus passos

Atei seus braços pra você não me abandonar

Já nem lembro seu nome

Seu telefone eu fiz questão de apagar

Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página

Agora eu tô em outra

Tô nem aí, tô nem aí

Pode ficar com seu mundinho

Eu não tô nem aí

Tô nem aí, tô nem aí

Não vem falar dos seus problemas

Que eu não vou ouvir

Boca fechada, sem embaraços

Eu te dei todas as chances de ser um bom rapaz

Mas fui vencida pelo cansaço

Nosso amor foi enterrado e descansa em paz

Já nem lembro seu nome

Seu telefone eu fiz questão de apagar

Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página

Agora eu tô em outra

Tô nem aí, tô nem aí

Pode ficar com seu mundinho

Eu não tô nem aí

Tô nem aí, tô nem aí

Não vem falar dos seus problemas

Que eu não vou ouvir (3x)

Contatos:

Shows: Rita Neves (16) 99965-3371