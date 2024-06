Rare Americans lança o novo single “The Machine” Rare Americans lança "The Machine" com videoclipe que aborda a era digital

Rare Americans lança "The Machine" com videoclipe que aborda a era digital - ASSISTA AQUI

Prepare-se para mergulhar nas complexidades da vida digital moderna com o novo single dos Rare Americans, “The Machine”, lançado nesta sexta-feira com o primeiro clipe da banda, parte em animação, parte live action. Conhecidos por sua narrativa crua e real, os Rare Americans continuam a ultrapassar seus limites com esse novo lançamento.

“The Machine” explora nossa complexa relação com o mundo digital, expondo o vício em interações online, impulsionado pela dopamina. A música aborda de forma pungente o isolamento e as falsas conexões promovidas pela vida através das telas. Com letras como “My whole life is on the internet, I know all these people but we have never met,” a banda capta a essência da vida digital moderna - bombardeio constante da economia da atenção, a busca por dopamina e a superficialidade dos relacionamentos online.

Refletindo sobre experiências pessoais, o vocalista James Priestner diz: “É interessante ver como, mesmo nos últimos 10 anos, a dinâmica social mudou. Antes, era preciso sair e conhecer novas pessoas na vida real, mas agora muitos de nossos amigos passam a maior parte de suas vidas sociais em salas de bate-papo e aplicativos, conectando-se com pessoas que nunca conheceram. Eles riem, choram e compartilham partes íntimas de suas vidas com esses amigos virtuais, criando identidades que podem mudar a cada noite. Isso é saudável ou não? Por um lado, é ótimo conectar-se globalmente com pessoas que pensam da mesma forma, mas, por outro, você realmente sabe com quem está falando?”

Nos últimos cinco anos, os Rare Americans criaram uma comunidade impressionante de fãs em todo o mundo, acumulando mais de 700 milhões de streams e esgotando turnês na América do Norte e na Europa. No ano passado, eles foram indicados para Grupo Revelação do Ano no Juno Awards, o equivalente canadense ao Grammy.

2024 está se preparando para ser o ano mais ambicioso da banda até agora. Com dois novos álbuns e um musical de punk rock animado de 90 minutos que estreará no lendário Festival de Cinema de Annecy, na França, em junho, os Rare Americans estão apenas começando. Seu próximo álbum mergulha profundamente nas complexidades da experiência humana, explorando a natureza multifacetada da humanidade.

