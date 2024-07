Rare Americans lança o single “The Human Animal”

‌



Rare Americans lançam o novo single "The Human Animal" junto a um videoclipe

Rare Americans anunciam hoje seu álbum The Human Animal para 16 de agosto. Eles também lançam um single homônimo, uma reflexão apaixonada sobre as contradições humanas, celebrando nossas conquistas monumentais, desde o domínio do fogo até a exploração espacial, enquanto questionam a sustentabilidade de nosso progresso. A música sintetiza a dualidade da natureza humana: nossa capacidade de progresso e destruição.

Assista ao clipe de "The Human Animal" aqui

Nos últimos cinco anos, os Rare Americans criaram uma comunidade impressionante de fãs em todo o mundo, acumulando mais de 700 milhões de streams e esgotando turnês na América do Norte e na Europa. No ano passado, eles foram indicados para “Grupo Revelação do Ano” no Juno Awards, o equivalente canadense ao Grammy.

2024 está se preparando para ser o ano mais ambicioso da banda até agora. Com dois novos álbuns e um musical de punk rock animado de 90 minutos que estreará no lendário Festival de Cinema de Annecy, na França, em junho, os Rare Americans estão apenas começando. Seu próximo álbum mergulha profundamente nas complexidades da experiência humana, explorando a natureza multifacetada da humanidade.

A banda embarca em sua terceira turnê pelo Reino Unido/Europa com mais datas a seguir em cinco continentes!

Conheça os merchs da banda aqui, contendo variados itens como vinis duplos, moletons e adesivos.

Rare Americans online:

