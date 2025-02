RCD Hotels: Os 5 resorts imperdíveis no Caribe mexicano A rede hoteleira apresenta uma variedade de resorts em Cancún e na Riviera Maya. Com opções para todos os gostos, cada destino oferece... Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A rede hoteleira apresenta uma variedade de resorts em Cancún e na Riviera Maya. Com opções para todos os gostos, cada destino oferece uma experiência única no Caribe

Cancún se consolidou como um dos destinos favoritos dos brasileiros, e não é para menos. Com sua combinação de praias paradisíacas, vida noturna animada e uma oferta turística que une luxo, relaxamento e aventura, a cidade caribenha atrai cada vez mais visitantes. Além disso, a proximidade com a Riviera Maya amplia as possibilidades de exploração e descanso, garantindo uma experiência completa.

Seja para quem busca férias inesquecíveis ou uma viagem de negócios, a RCD Hotels oferece uma variedade de opções para que cada viajante encontre a hospedagem ideal na cidade. Confira os 5 imperdíveis de Cancún e da Riviera Maya, perfeitos para quem deseja aproveitar o melhor do Caribe mexicano.

Localizado na zona hoteleira de Cancún, o Hard Rock Hotel Cancun reflete o cenário mexicano com um toque cosmopolita, tornando-se sinônimo de luxo e diversão. Este resort all-inclusive oferece aos hóspedes uma experiência diferenciada das férias convencionais. Com vistas impressionantes do Mar do Caribe, uma diversificada oferta gastronômica, comodidades 5 estrelas e opções de entretenimento, este hotel é ideal para famílias e grupos de amigos.

‌



O AVA Resort Cancun é a mais recente adição ao portfólio da RCD Hotels. Todas as acomodações oferecem vista para o mar e atividades para todas as idades, tanto de dia quanto à noite, além de comodidades de luxo, como academia moderna e um spa sofisticado.

Este resort redefine o conceito de all-inclusive, incluindo um bar com tecnologia NFT, uma baía sustentável, e está localizado a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional de Cancún. Um dos seus diferenciais é a qualidade excepcional da oferta gastronômica, com 17 bares e restaurantes exclusivos projetados para o resort.

‌



Para estadas mais longas, o Residence Inn by Marriott Cancun é a escolha ideal. Situado na zona hoteleira de Cancún, dentro da reserva do canal Nizuc, é cercado por natureza e está a apenas 9 km do aeroporto.

Os hóspedes podem aproveitar comodidades pensadas para estadas prolongadas, como estúdios e suítes de um ou dois quartos com sala de estar, área de dormir separada e cozinha completa. O hotel também aceita pets, oferecendo um ambiente prático e relaxante, ideal para quem busca funcionalidade sem abrir mão da qualidade.

‌



A poucos minutos da cidade de Playa del Carmen, o Hard Rock Hotel Riviera Maya é um destino incomparável para quem procura luxo e diversão em um ambiente tropical. Este resort possui duas áreas distintas: Hacienda Azul, exclusiva para adultos, com vistas privilegiadas e um ambiente luxuoso, e Hacienda Roja, pensada para famílias, oferecendo atividades para todos.

Com uma ampla seleção de restaurantes, bares e atividades, o Hard Rock Hotel Riviera Maya proporciona experiências personalizadas a cada hóspede. A oferta de música ao vivo e espetáculos temáticos adiciona um toque especial à estada.

Para quem busca uma experiência verdadeiramente diferenciada e personalizada, o UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya é um destino de luxo único. Com o conceito All-Inclusive Adults Only, este resort combina cultura local com serviço exclusivo e atenção aos detalhes. O nome 20°87° faz referência às coordenadas geográficas do hotel, reforçando sua conexão com o Caribe mexicano.

Um destaque do UNICO 20°87° é a gastronomia, que utiliza ingredientes locais como base para pratos internacionais. Os seis restaurantes oferecem desde alta cozinha até um buffet casual à beira-mar.

Além disso, o resort conta com um spa e salão de beleza completos, oferecendo uma ampla variedade de tratamentos com toda a sofisticação de um hotel boutique de luxo.

Com essa diversidade de propriedades, a RCD Hotels se adapta às necessidades dos mais variados perfis de viajantes. Cada um desses cinco resorts tem características únicas, mas todos compartilham o mesmo compromisso: oferecer uma experiência inigualável em um dos destinos mais desejados do mundo.