Referência no arrocha, Heitor Costa agita recorde de público no Arraiá do Povo Mais de 55 mil pessoas marcaram presença na última terça-feira (18) na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE)

Alto contraste

A+

A-

Mais de 55 mil pessoas marcaram presença na última terça-feira (18) na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE)

A última terça-feira (14), marcou o recorde de público no Arraiá do Povo, considerada uma das mais renomadas festas em Aracaju (SE). Mais de 55 mil pessoas ocuparam a Orla de Atalaia para conferir a “Terça do Arrocha”. O evento foi comandado por Heitor Costa, uma das maiores referências do gênero no país que vem dominando as principais rádios, plataformas e rankings nacionais, juntamente com Nadson O Ferinha, Devinho Novaes e Liene Show, todos sergipanos.

Os hits “Arrasada”, do próprio Heitor, “Cheiro e Cabelo” da dupla Diego & Victor Hugo, “Lua” de Matias Damásio e Matheus Fernandes, “Torre Eiffel” da cantora Manu Bahtidão e “Pássaro Noturno” da dupla Simone & Simaria, receberam versões no arrocha na voz de Heitor Costa e levaram o público a loucura durante todo o show. Após se apresentar na festa de despedida do jogador Endrick, o artista de apenas 21 anos segue cumprindo sua agenda com 48 shows confirmados durante o mês de junho e prova, mais uma vez, que seu talento e seu sucesso são admirados por multidões ao redor do país.

Acriano de nascença mas sergipano do coração, Heitor conta de mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 1.7 milhão de seguidores no Instagram e recentemente, foi homenageado e premiado com o certificado de 1 BILHÃO de streams na plataforma “Sua Música”, o que o levou a alcançar o topo do TOP 50, ranking de “Sua Música + Billboard Brasil”.

“É um prazer imenso poder levar meu arrocha para diferentes cidades e estados do país. O gênero está tomando proporções gigantes. A noite de ontem, no Arraial do Povo, foi mais uma prova disso. O público todo cantou do início ao fim, uma energia surreal que só Sergipe conseguiria proporcionar. Agradeço a todos que marcaram presença. Ainda tenho 23 shows para realizar até início de julho, então temos ainda muito arrocha pra cantar!”, compartilha Heitor.