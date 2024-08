Renato Teixeira faz show gratuito no Sesi Sertãozinho Renato Teixeira leva ao Sesi Sertãozinho, no dia 27 de setembro, às 20h, a turnê "Estrada Eu Sou", que descreve andança da música pelo... Cartão de Visita|Do R7 27/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 19h21 ) ‌



Renato Teixeira leva ao Sesi Sertãozinho, no dia 27 de setembro, às 20h, a turnê "Estrada Eu Sou", que descreve andança da música pelo Brasil afora, e leva o nome de um trecho da canção “Tocando em Frente”.

O evento é gratuito e de classificação livre. Para clientes Sesi, a retirada de ingresso será de forma presencial na secretaria nos dias 09, 10 e 11 de setembro, mediante apresentação da carteirinha com plano ativo. Já para o público geral, a reserva de ingressos deve ser feita de forma on-line pelo sistema Meu Sesi, a partir do dia 12.

Considerada um clássico da música sertaneja no Brasil, “Tocando em Frente” foi composta junto de Almir Sater e gravada por Maria Bethânia em 1990. Mais tarde, foi interpretada por nomes como César Menotti & Fabiano, Daniel, João Neto & Frederico, Paula Fernandes, Sérgio Reis e Anavitória.

A canção de Renato Teixeira integrou a trilha sonora das telenovelas Pantanal (1990), Prova de Amor (2005), Araguaia (2010), Além do Tempo (2015) e Outro Lado do Paraíso (2017), além do remake do filme O Menino da Porteira (2009).

A discografia do autor ainda inclui títulos como “Amanheceu, Peguei a Viola”, “Romaria”, “Assim Os Dias Passarão”, “Amizade Sincera”. Teixeira também cantou o clássico “Tristeza do Jeca”, escrito por Angelino de Oliveira, junto de Sérgio Reis e Paula Fernandes para gravação do álbum “Amizade Sincera” (2010).

SERVIÇO

Show de Renato Teixeira

Local: Sesi Sertãozinho - R. José Rodrigues Godinho, 100 - Conj. Hab. Dr. Walter Antônio de Pádua Becker, Sertãozinho/SP

Data e horário: 27 de setembro, às 20h

Classificação indicativa: Livre