Renato Teixeira inicia turnê nacional com apresentações no Sesc Pinheiros Show marca os 80 anos do artista com músicas de raiz que atravessaram gerações Cartão de Visita|Do R7 24/04/2025 - 19h41 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Show marca os 80 anos do artista com músicas de raiz que atravessaram gerações

Cartão de Visita - Entretenimento

O Sesc Pinheiros recebe, nos dias 26 e 27 de abril, o show de abertura da turnê Renato 80, que marca os 80 anos de vida e mais de seis décadas de carreira do compositor e cantor Renato Teixeira. No palco do teatro Paulo Autran, o artista apresenta canções emblemáticas como Romaria, Frete, Tocando em Frente e Amanheceu peguei a Viola entre outras que fazem parte da memória afetiva de diferentes gerações.

Com direção musical do próprio Renato Teixeira, o show traz um repertório que costura música e histórias de estrada, atravessando momentos marcantes da carreira do artista. Em tom de celebração e continuidade, o espetáculo reafirma o vínculo do cantor com o público e com a missão de manter vivas as raízes da canção popular brasileira.

Em algum lugar da alma sinto-me com 20 anos: esse amor pelo cantar, pelo compor; essa disposição de ir de cidade em cidade levando música, contando causos e recebendo o calor do público. E quando, de cima do palco, ouço as vozes de todos entoando Romaria, Tocando em Frente, Frete, Amanheceu Peguei a Viola... como envelhecer assim? O cabelo embranquece, a pele se enruga, a força se esvai, mas o que se constrói é sempre renovado por aqueles que querem continuar essa mesma missão, afirma Renato.

‌



Nascido em Santos (SP) em 1945 e criado em Taubaté, no interior paulista, Renato Teixeira é autor de uma obra que se consolidou como referência da música de raiz no Brasil. Sua composição mais conhecida, Romaria — eternizada na voz de Elis Regina —, é apenas uma entre dezenas de canções que contribuíram para dar novo fôlego à música sertaneja a partir dos anos 1970. Parceiro de nomes como Almir Sater, Sérgio Reis e Pena Branca & Xavantinho, Renato também ficou conhecido por seu trabalho como letrista, arranjador e produtor. Ao longo da carreira, recebeu prêmios e homenagens por sua contribuição à música brasileira e segue ativo em gravações e palcos por todo o país.

A turnê Renato 80 segue por outras cidades brasileiras após a estreia em São Paulo.

‌



SERVIÇO

RENATO TEIXEIRA – TURNÊ “RENATO 80”

‌



De 26 a 27 de abril | sábado, às 21h e domingo às 18h

Duração: 60 minutos

Local: Teatro Paulo Autran

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira); R$ 35 (meia) e R$ 21 (credencial plena)

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195

Estacionamento com manobrista: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.