Resort abre campanha com foco em gerar empregos para profissionais atingidos pelas enchentes no sul

O Costao do Santinho Resort, em Florianópolis (SC), está com vagas abertas para contratação imediata e lançou campanha voltada para os profissionais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregos (CAGED) divulgados nesta semana, os gaúchos perderam 22 mil postos de trabalho no mês de maio devido à catástrofe climática.

Entre as vagas direcionadas para os profissionais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, destaque para serviços gerais, camareira, recreacionista, analista de administrativo de pessoal, garçom, barman, cozinha, lavador de louça, recepcionista, analista fiscal e vendas. “Sabemos que muitos perderam tudo e, neste momento, a solidariedade faz-se necessária. Temos oportunidades, estrutura física e pessoal para acolher novos colaboradores”, destaca Leonardo Freitas, copresidente do Costao.

Além dos benefícios usuais, o resort também oferece alojamento. “É preciso de muito apoio para recomeçar. Nosso propósito é gerar memórias inesquecíveis e essa política é de dentro para fora, uma prática que integra nosso DNA. Desde nossa fundação – quando ainda não se falava em ESG, já tínhamos essa cultura aqui no resort”, completa Freitas.

Os requisitos necessários para se candidatar às vagas disponíveis são: documentação em dia, experiência para vagas técnicas (como analista de administração de pessoal e analista fiscal), enquanto, para as vagas operacionais, o Costao oferece treinamento. Os interessados em participar do processo seletivo devem encaminhar currículo para rhu@costao.com.br. Informações pelo telefone (48) 3261.2196.

