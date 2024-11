Resort Arcobaleno, em Porto Seguro, instala miniusina para geração de 100% de energia solar Eficiência energética integra amplo projeto ESG do hotel Cartão de Visita|Do R7 16/10/2024 - 18h49 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h49 ) twitter

Eficiência energética integra amplo projeto ESG do hotel

A adoção de práticas sustentáveis – com ações de preservação ambiental e desenvolvimento social – sempre foi uma das prioridades do Resort Arcobaleno, em Porto Seguro (BA), desde a sua inauguração. Atualmente buscando um alinhamento com os três pilares ESG – ambiental, social e governança – o hotel acaba de instalar uma miniusina para a geração de 100% de energia solar. No total, foram instaladas mais de 1.600 placas fotovoltaicas numa área de 4.300 m². A estimativa é que sejam gerados cerca de 120 mil kw de energia por mês. A economia prevista é de R$ 1 milhão anuais a partir de 2025.

Para receber as placas, os telhados com maior incidência de irradiação solar passaram por adequações específicas, segundo Fernando Moreira, engenheiro e diretor comercial da empresa CDE Solar, responsável pelo trabalho.

A utilização de painéis fotovoltaicos é uma tendência crescente. Fonte de energia limpa e renovável, eles convertem a luz do sol em eletricidade sem emitir quaisquer gases ou resíduos poluentes e reduzem o consumo de energia elétrica gerado pelas concessionárias. Além disso, reduz os custos, uma vez que o sistema é independente, portanto não está sujeito à carga tributária ou à variação de tarifas de eletricidade.

“Como somos um resort all inclusive, nossa demanda por energia elétrica é gigantesca, e faz algum tempo que estávamos para fazer essa transição energética. Foi um dos maiores investimentos feitos pelo Arcobaleno na sua história mas valeu cada real gasto, pois, além da economia imediata, é incrível saber que passamos a gerar um impacto ambiental praticamente nulo. Essa preocupação com sustentabilidade faz parte do DNA do Arcobaleno e só queremos avançar mais nesses desafios”, afirma Kadu Guimarães, sócio-diretor do hotel.