Resort com praia artificial perto do Santuário São Miguel Arcanjo será aberto neste ano no PR Empreendimento está com 85% das obras concluídas; venda de tokens para as últimas unidades será iniciada no dia 15

Com proposta de valorizar o potencial turístico do renomado Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no norte do Paraná, a Onil Group e a CA2A lançarão no dia próximo dia 15, em evento em Londrina, a venda de frações de imóveis do maior projeto imobiliário tokenizado do Brasil, o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort.

O empreendimento vai atender a uma grande demanda de turistas e romeiros que passam pelo santuário. Cerca de 150 mil visitantes que fazem peregrinação para o santuário em um único final de semana.

O Morro dos Anjos ocupa 72 mil m², sendo 45 mil m² de área construída. O empreendimento vai oferecer estrutura de lazer, águas termais, complexo aquático e a primeira praia artificial do Paraná, entre outras opções para todas as idades.

Com um investimento estimado em US$ 30 milhões, o Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort impactará positivamente a economia da região, com a geração de 400 novos empregos diretos e indiretos.

Cerca de 85% das obras do Morro dos Anjos já estão concluídas e 75% de suas unidades já foram comercializadas. A cota de 25% restantes será vendida digitalmente em tokens a partir de R$ 50 mil, o que dá direito ao comprador de diversificar sua carteira de investimentos e utilizar o espaço com agendamento prévio.

“A tokenização do empreendimento em sua reta final atende a demandas mais conservadoras do mercado, pois o Morro dos Anjos já está praticamente pronto. Modelo ainda novo no Brasil, o uso de tokens elimina boa parte da burocracia cartorial e disponibiliza o capital investido mais rapidamente”, diz João Ricardo, responsável por Novos Negócios da Onil Group.

Para o evento de lançamento das vendas de frações dos imóveis do hotel resort, a Onil Group e a CA2A promoverão um show VIP da dupla Fernando e Sorocaba, no próximo dia 15, no Buffet Buffet Laguna, em Cambé, na região metropolitana de Londrina. O evento será especialmente reservado para cerca de 1.000 convidados.