Resort Fazenda 3 Pinheiros apresenta projeto de complexo aquático

Alto contraste

A+

A-

A nova piscina ocupará uma área de 700 metros quadrados e tem previsão de inauguração em dezembro

O Resort Fazenda 3 Pinheiros iniciou em junho a transformação da sua maior piscina, atualmente com 150 m², em um complexo aquático que ocupará cerca de 700 m². Com previsão de inauguração para dezembro deste ano, a estrutura contará com um rio lento, dez jacuzzis, um bar molhado, chafariz e playground aquático. No projeto, também está prevista a ampliação do jardim da área, com especial atenção ao paisagismo. O investimento na área de lazer é o maior da última década.

Ao longo de mais de 80 anos sob a gestão da família Carvalho, o 3 Pinheiros passou por várias fases e nomes: Fazenda Três Pinheiros, Repouso Fazenda Três Pinheiros, Hotel Fazenda 3 Pinheiros e, atualmente, Resort Fazenda 3 Pinheiros.

“Desde que ampliamos nossas instalações para nos classificarmos como resort, acreditávamos que um complexo aquático completaria nosso portfólio de atrações voltadas ao lazer. Priorizamos algumas modernizações e novos espaços, mas chegou a hora de realizarmos essa grande obra, que será mais um marco na história do 3 Pinheiros”, explica Yago Noel, sócio-diretor do Resort Fazenda 3 Pinheiros.

Publicidade

A nova estrutura enriquecerá ainda mais o portfólio de opções de lazer dos hóspedes do resort e promete fazer de 2025 um ano de grande sucesso. “Temos certeza de que em breve teremos um belo complexo aquático com atrações para toda a família, o ano inteiro. Sendo um grande atrativo nos meses mais quentes e uma ótima opção durante toda a temporada, uma vez que teremos um moderno sistema de aquecimento da água, o que proporcionará conforto térmico até mesmo no inverno”, resume Yago.

O projeto é assinado pela Construtora Conref Engenharia de Piscinas, empresa paulistana especializada em soluções e construções de piscinas de grande porte. "Estamos sempre atualizados sobre as novas tendências na área de piscinas e parques aquáticos no mundo e, em mais de 40 anos, participamos de quase todos os grandes empreendimentos do setor no Brasil e vários no exterior. É essa experiência que trazemos para o Resort Fazenda 3 Pinheiros", afirma o engenheiro Antonio Carlos Ignacio, sócio-diretor da Conref. Os brinquedos que compõem o complexo aquático são da Reforfibra.

Publicidade

Sobre o Resort Fazenda 3 Pinheiros

Localizado em Engenheiro Passos, berço da hotelaria de fazenda no Brasil, o Resort Fazenda 3 Pinheiros está a aproximadamente duas horas e meia do Rio de Janeiro e a três horas de São Paulo. Combinando requinte, conforto e rusticidade, oferece uma experiência única em regime de pensão completa. Fundado em 1941, estende-se por mais de 4 milhões de metros quadrados de natureza, dispondo de diversas opções de lazer, incluindo trilhas, esportes radicais e convencionais, além de um complexo de piscinas e spa. Ideal para famílias, o 3 Pinheiros conta com infraestrutura completa para todas as idades, desde animação infantil até sofisticadas pistas de boliche, bar e adega.