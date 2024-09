Restart volta ao Rio com show especial na Farmasi Arena Banda se apresenta no dia 19 de outubro na Barra Olímpica; ingressos estão à venda Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 01h51 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h51 ) ‌



Banda se apresenta no dia 19 de outubro na Barra Olímpica; ingressos estão à venda

Após oito anos longe dos palcos, a banda Restart voltou a circular pelo Brasil com a turnê "Pra Você Lembrar Tour - A Despedida". São os últimos shows que celebram os 15 anos do grupo paulista e seu encerramento oficial. Para o Rio de Janeiro, o palco escolhido foi a Farmasi Arena, na Barra Olímpica, que recebe a banda no dia 19 de outubro. Os ingressos estão à venda no site do Ticket360.

Para a apresentação no Rio, a banda formada por Pe Lu (vocais e guitarra), Pe Lanza (vocais e baixo), Thomas (bateria) e Koba (vocais e guitarra) prepara um repertório longo contemplando os maiores hits que ainda marcam presença nas playlists dos fãs, como “Levo Comigo”, “Recomeçar”, “Menina Estranha” e “Pra Você Lembrar”.

Toda a concepção criativa da turnê foi pensada para contar a história da banda, desde que começou a se destacar na cena underground até se tornar um dos maiores atos da música pop nacional, em homenagem aos fanáticos que marcavam presença nos shows ao longo dos sete anos que a Restart esteve na ativa.

‌



SERVIÇO: “Pra Você Lembrar Tour – A Despedida”

Data: 19 de outubro de 2024

‌



Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3401, Barra Olímpica, Rio de Janeiro

‌



Abertura dos portões: 20h30

Início dos shows: 22h30

Classificação Etária: 18 anos. Menores apenas acompanhados dos responsáveis legais. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial.