Réveillon 2025 no I am Design Hotel Campinas: Celebre com conforto, estilo e uma vista inesquecível!

O I am Design Hotel, localizado em Cambuí, Campinas, está preparando uma celebração única para a festa de Réveillon. Gerenciado pela Hotelaria Brasil, o empreendimento oferece ofertas especiais e uma programação exclusiva para a data.

Durante a estadia, os hóspedes terão benefícios exclusivos, como café da manhã estendido até às 11h e late check-out gratuito até às 16h no dia 01. A piscina climatizada na cobertura oferece um espaço relaxante para os visitantes aproveitarem o feriado. Estacionamento terceirizado, academia e lavanderia OMO são oferecidos com custo adicional. O pacote de duas noites estão disponíveis a partir de R$ 1.577,40 . Como cortesia, os hóspedes terão acesso a o Sunset Pré-Réveillon no Rooftop (entre 16h e 19h) com DJ e um Bar de Drinks especial, criando um ambiente animado para a virada do ano.

A celebração continua com uma ceia especial no Obeijú Restaurante, das 20h às 24h. O buffet tem completo e o open bar, com uma variedade de bebidas, proporcionarão uma experiência gastronômica inesquecível. A música ao vivo completa a atmosfera festiva. A ceia é oferecida separadamente, proporcionando aos hóspedes a flexibilidade de escolher essa experiência única. O custo é de R$ 730 por adulto e R$ 290 para crianças entre 8 a 12 anos (primeiro lote) e menores de 7 anos não pagam. Uma taça de espumante por pessoa será oferecida à meia-noite no Rooftop, também como cortesia do hotel, marcando a contagem regressiva para 2024. No local, uma banda garantirá a animação até às 02h, proporcionando uma celebração memorável!

Recentemente, o hotel passou por reformas e implementou diversas novidades para melhor atender seus clientes. Todos os apartamentos agora contam com novas grades de canais, proporcionando uma variedade ainda maior de opções de filmes, séries, novelas e jornalismo. Ademais, um enxoval completo da renomada marca Altenburg foi adquirido, adicionando um toque especial aos produtos disponibilizados nas suítes. Já no menu, destaque para a parceria com a famosa Havana.

‌



Com estes diferenciais, o I am Design Hotel reafirma seu compromisso em oferecer uma estadia memorável, combinando modernidade, luxo e um serviço de alta qualidade.

Mais informações: reservas@iamdesignhotel.com ou (19) 3113-8600.