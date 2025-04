Revelação do drill, Nebrugg lança álbum Sem Risco, Sem Ganhos Projeto, que chega com 11 faixas pela SoundON, marca nova fase estética e sonora do artista Cartão de Visita|Do R7 02/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto, que chega com 11 faixas pela SoundON, marca nova fase estética e sonora do artista

Um dos nomes mais promissores do drill nacional, Nebrugg anuncia o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, "Sem Risco, Sem Ganhos", para o dia 02 de abril. O projeto marca um momento de transição e inovação na carreira do artista, que aposta em estéticas diferenciadas, acompanhadas de uma evolução sonora, mas claro, sem perder sua essência.

Com 11 faixas, sendo nove inéditas, o álbum chega para reforçar a identidade jovem e autêntica de Nebrugg na cena. Destaque para "Meus Erros", considerada o carro-chefe deste trabalho transformador, que vem acompanhada de um videoclipe. As já lançadas “Frutos” e “Deboche”, acumulam mais de 1 milhão de plays nas plataformas de áudio e vídeo, confirmando o alto engajamento de seus fãs na espera pelo projeto. "Sem Risco, Sem Ganhos" estará disponível nas plataformas de streaming e no YouTube, com distribuição pela SoundON.

“A chegada desse álbum representa minha evolução como artista, tá ligado? Ter mergulhado neste projeto e ainda ter assinado a produção das 11 faixas me ajudou muito a encontrar minha identidade sonora de um jeito mais real. É um trampo que reflete quem eu sou agora e pra onde quero levar a minha música”, declara Nebrugg.

‌



Com apenas 19 anos, Nebrugg carrega uma história de persistência e evolução. Originário da Zona Leste de São Paulo, iniciou sua trajetória no funk em 2014, colaborando com grandes nomes da cena atual, como MC Davi e MC Pedrinho. Com o tempo, transitou para o drill, consolidando-se como um dos artistas mais inovadores do gênero no Brasil. Impulsionado pelo sucesso viral da faixa “Moda”, que já ultrapassa 5 milhões de plays, o artista se consolidou no cenário musical urbano ao rimar com maestria sobre marcas, ostentação e tendências – um universo que ele domina.

Álbum "Sem Risco, Sem Ganhos" - Nebrugg

‌



Ouça aqui: sndo.ffm.to/l83jxme

Assista aqui: https://www.youtube.com/@ nebrugg

‌



11 faixas

PROFETIZO FRUTOS (já lançada) MULTIPLICANDO DEBOCHE (já lançada) MEUS ERROS (FAIXA FOCO) NOVA FASE MÁGOAS DOR CAMISA 10 KARMA 3X0