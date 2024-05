Revelação é indicado na categoria SAMBA - GRUPO do 31º Prêmio da Música Brasileira ​​​​​​​Considerada uma das mais importantes premiações do país, a cerimônia que esse ano homenageia Tim Maia, acontecerá no dia 12...

Considerada uma das mais importantes premiações do país, a cerimônia que esse ano homenageia Tim Maia, acontecerá no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Nesta semana, o grupo Revelação, que iniciou sua carreira no ano de 1994, no subúrbio do Rio de Janeiro, foi indicado na categoria SAMBA - GRUPO da 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, considerado um dos mais importantes do país.

A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 12 de junho, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e será comandada pela apresentadora Regina Casé. Junto com o Revelação, na mesma categoria, estão “Encontro das Velhas Guardas” e “Grupo Semente”.

“Estamos extremamente felizes e honrados pela indicação na categoria SAMBA-GRUPO de um dos maiores prêmios da música brasileira. Esse reconhecimento é um reflexo do nosso amor e dedicação ao samba, e só temos a agradecer aos nossos fãs e a todos que acreditam no nosso trabalho.”, diz Mauro Júnior, integrante do Revelação.

Formado, atualmente, por Artur Luís (reco reco), Jhonatan Alexandre (cavaco), Beto Lima (violão), Mauro Junior (Banjo), Rogerinho (tan-tan) e Sergio Rufino (pandeiro), Revelação é conhecido por sucessos como: “Tá Escrito”, “Sina”, “Deixa Acontecer”, entre outros hits.

Para saber mais, acesse: @gruporevelacao @premiomusicabr