Revelação vence a categoria Melhor Grupo de Samba no 31º Prêmio da Música Brasileira Considerada uma das mais importantes premiações do país, a cerimônia aconteceu na noite de ontem no Theatro Municipal do Rio de Janeiro...

A noite de ontem (12) foi mais um marco histórico na carreira do Revelação. O grupo, que completa 30 anos de carreira este ano, foi o grande vencedor da categoria SAMBA - GRUPO na 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira, considerado um dos mais importantes do país.

A cerimônia de entrega dos troféus aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi comandada pela apresentadora Regina Casé. “Esse reconhecimento é um reflexo do nosso amor e dedicação ao samba, e só temos a agradecer aos nossos fãs e a todos que acreditam no nosso trabalho. Estamos muito felizes e honrados”, diz Mauro Júnior, integrante do Revelação.

Formado, atualmente, por Artur Luís (reco reco), Jhonatan Alexandre (cavaco), Beto Lima (violão), Mauro Junior (Banjo), Rogerinho (tan-tan) e Sergio Rufino (pandeiro), Revelação é conhecido por sucessos como: “Tá Escrito”, “Sina”, “Deixa Acontecer”, entre outros hits.

Para saber mais, acesse: @gruporevelacao @premiomusicabr