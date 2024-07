Rex Orange County anuncia novo álbum e compartilha dois singles, acompanhados de clipes O disco "The Alexander Technique" será lançado em 6 de setembro Cartão de Visita|Do R7 20/07/2024 - 00h13 (Atualizado em 20/07/2024 - 00h13 ) ‌



O disco "The Alexander Technique" será lançado em 6 de setembro

PRE-SAVE: https://roc.lnk.to/ TheAlexanderTechnique

“Alexander”

OUÇA | ASSISTA

“Guitar Song”

OUÇA | ASSISTA

Rex Orange County anunciou seu novo álbum, “The Alexander Technique”, com lançamento em 6 de setembro, pela RCA Records. O disco foi produzido inteiramente pelo artista, ao lado de Teo Halm (Rosalía, SZA, Beyoncé) e Jim Reed - membro da banda de turnê de Rex Orange County desde o início; além de James Blake, que produziu e participa de “Look Me In The Eyes”.

Para coincidir com o anúncio, Rex compartilha dois novos singles, que chegam acompanhados de vídeo: "Alexander" e "Guitar Song" mostram dois lados distintos do álbum. A faixa de abertura, "Alexander", chega com um vídeo dirigido por Nick Walker, que introduz a inspiração para o título do álbum, enquanto o vídeo de "Guitar Song" apresenta imagens de Rex filmadas por Alexandra Waespi no Decoy Studios, na Inglaterra, durante a criação do disco.

O título “The Alexander Technique” faz referência a uma prática terapêutica em que a dor nas costas é tratada para abordar problemas de saúde mais profundos, e é um nome adequado para o álbum mais cru de Rex até hoje: o que pode ter começado como um simples exercício em mudar a perspectiva de sua escrita acabou se tornando seu disco mais confessional e de coração aberto. Reduzindo seu som a uma mistura de R&B e folk indie em fluxo de consciência, sem perder a exuberância orquestral que se tornou sua marca registrada, “The Alexander Technique” marca o início do Ato Dois da carreira de Rex Orange County: um novo capítulo no qual ele revela tudo, não importa o quão doloroso isso possa ser.

“O ´The Alexander Technique´ é muito um olhar para meu próprio cérebro e experiências dos últimos anos - é quase um diário”, diz ele. Mais longo que qualquer projeto que já fez e mais variado musicalmente, o álbum foi feito ao longo de anos, iniciado antes e finalizado após “WHO CARES?”, de 2022. Ouvi-lo será como assistir a um artista crescer em tempo real e enfrentar todas as dores do crescimento que vêm junto. “Eu fiz muitas músicas de amor ao longo dos anos e sinto que esta é a primeira vez que estou tentando fazer um projeto sobre tudo na vida. Na minha mente, é exatamente o que eu sempre quis fazer”.

Rex Orange County

“The Alexander Technique”

6 de setembro, 2024

Alexander

Guitar Song

2008

Therapy

4 In The Morning

Jealousy

The Table

Pure

One of These Days

Carrera

Much Too Much

Sliding Doors

Lost For Words

Look Me In The Eyes featuring James Blake

New Years

Finally

