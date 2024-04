Ribeirão Rodeo Music 2024 amplia estrutura e aposta em inovações e ‘cultura raiz’

Alto contraste

Evento completa neste ano sua maioridade e espera fazer história dentro do universo sertanejo; RRM acontece nos dias 20, 26, 27 e 30 de abril

Os preparativos para o Ribeirão Rodeo Music 2024 estão a todo vapor. A 18ª edição do evento – que será realizado nos dias 20, 26, 27 e 30 de abril - contará com grande estrutura e novo layout para proporcionar mais comodidade ao público. Segundo a organização do RRM, são esperadas mais de 160 mil pessoas nos quatro dias de programação musical e esportiva no Parque Permanente de Exposição de Ribeirão Preto.

Para este ano, o Ribeirão Rodeo Music terá 120 mil metros quadrados de estrutura montada, espaço 50% maior em relação ao do ano passado. O palco terá dimensões maiores, com 60 metros de comprimento de frente e 22 metros de altura, além de uma cobertura com 672 metros quadrados de painéis de alta definição de LEDs.

Outro atrativo será a nova iluminação cenográfica, com jogo de luzes especiais durante os shows, rodeios e provas cronometradas, assim como em demais setores do evento.

A arena de rodeio será preparada para receber os principais competidores do país e do exterior. Pela primeira vez, o RRM terá a participação de peões dos Estados Unidos e Canadá, na disputa das montarias em touros. A programação esportiva do evento ainda contará com montarias no estilo Cutiano (cavalos), e provas de Team Penning, Três Tambores e Ranch Sorting.

Além das dimensões de palco e arena, os setores de camarotes também chamam atenção pela estrutura e comodidade. Nesta edição, estão confirmados os camarotes Brahma, Black Lounge Ballantine’s e Black Lounge Ballantine’s Open, que oferecem conforto em áreas exclusivas dentro da festa e com acesso ao front stage. O RRM conta também com os camarotes corporativos e a arena.

O público ainda terá uma ampla área com praça de alimentação e a presença de food trucks, além do Espaço Raiz – dedicado para enaltecer a história, cultura e a tradição sertaneja, além de outras ativações dentro do Parque Permanente de Exposição.

Reconhecimento facial e monitoramento

Outra novidade do RRM 2024 é o uso de tecnologia para acesso das pessoas em setores exclusivos como camarotes e espaços coorporativas por meio da biometria facial. A solução utiliza algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para verificar a identidade de uma pessoa com base em suas características faciais únicas.

“Procuramos sempre inovar e seguir tendências tecnológicas dos grandes eventos e a biometria facial é uma delas, que visa proporcionar agilidade, conforto e acima de tudo segurança para os clientes e organização do evento”, afirma Matheus Calil, um dos organizadores do Ribeirão Rodeo Music.

A tecnologia por reconhecimento facial será utilizada para o acesso aos setores Black Lounge, Black Lounge Ballantine’s Open e camarotes corporativos.

A segurança também contará com aparato tecnológico. A organização do evento confirmou o monitoramento eletrônico de imagens para acompanhar a movimentação dentro do Parque Permanente de Exposição. Além do sistema de câmeras, o RRM terá o patrulhamento das polícias Militar e Civil, além de seguranças contratados no próprio evento.

Banheiros de cabines e acessibilidade

Uma das novidades do Ribeirão Rodeo Music será a implantação de banheiros de cabines, que serão instalados nos setores do evento. Seguindo tendências dos maiores festivais do país, o RRM 2024 será pioneiro nesta mudança, com a instalação de cabines e mictórios – que serão ligados diretamente com a rede de água e esgoto.

Para que o público tenha a melhor experiência e conforto possível, a organização adiantou que os complexos de banheiros serão compostos por containers que, além das cabines reservadas, terão pias para higienização das mãos, sensores de identificação de ocupação das cabines e rampas e módulos acessíveis. Durante todo o evento, as equipes de limpeza atuarão constantemente na manutenção do local.

O Ribeirão Rodeo Music contará com uma equipe de apoio ao PcD (Pessoa com Deficiência) para auxílio e orientações, além de estrutura com espaços acessíveis no recinto. O telão terá intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para inclusão da comunidade surda em todos os tipos de locais e, também, nas atividades de entretenimento.

Artistas e ingressos

A programação artística do Ribeirão Rodeo Music terá a apresentação de 16 shows, sendo: Ana Castela, Hugo & Guilherme, Luan Pereira, Alok, Zé Neto & Cristiano, César Menotti & Fabiano, Lauana Prado, DJ Locos, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Fred & Fabrício, Pedro Sampaio, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Gustavo Mioto e Ícaro & Gilmar.

“Queremos gerar uma experiência inesquecível a todos que vão participar do Ribeirão Rodeo Music, que completa maioridade neste ano. Na edição de 2023 batemos todos recordes possíveis e ficamos felizes com toda repercussão do evento. Para esse ano, estamos trabalhando muito para proporcionar uma festa ainda melhor em todos os aspectos e que de fato esta edição fique marcado na vida de cada participante do RRM 2024”, conclui Matheus Calil.

Serviço

Ribeirão Rodeo Music

Data: 20, 26, 27 e 30 de abril de 2024

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Venda de ingressos em pontos físicos: Oscar Calçados – Ribeirão Shopping, Novo Shopping e Centro.

Venda On-line: no site do evento, clicando aqui