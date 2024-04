Ribeirão Rodeo Music surpreende público com estrutura diferenciada dentro e fora da arena Banheiros em cabines em todo o evento foram um dos investimentos com maior percepção de conforto pelo público; acessibilidade também...

Alto contraste

A+

A-

Banheiros em cabines em todo o evento foram um dos investimentos com maior percepção de conforto pelo público; acessibilidade também foi destaque no primeiro dia de evento

Uma das novidades que mais impactaram o conforto do público que foi ao Ribeirão Rodeo Music no último sábado, 20, foi a implantação de novos e confortáveis banheiros. Os antigos banheiros químicos foram trocados por cabines individuais localizadas em containers que, além da área de vasos sanitários e mictórios, contou com pias para higienização e espelhos. A ideia foi proporcionar ao público a melhor experiência possível.

“Eliminamos 99% dos banheiros químicos, antes utilizados no evento. Privacidade, conforto e acessibilidade são prioridades para o RRM”, completa Matheus Calil, um dos organizadores.

Acessibilidade é destaque

Publicidade

O Ribeirão Rodeo Music conta com uma equipe de apoio ao PcD (Pessoa com Deficiência) para auxílio e orientações, além de estrutura com espaços acessíveis no recinto. O painel de LED contou com intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para inclusão da comunidade surda.

Uma campanha informa, através de cartazes, para que em caso de qualquer situação de violência ou necessidades especiais, a pessoa procure a tenda de acolhimento que conta com equipe treinada e capacitada para auxiliar em qualquer emergência.



Palco do RRM – um show à parte

Publicidade

O palco com 60 metros de comprimento de frente e 22 metros de altura com painéis de alta definição de LEDs foi mais uma atração do evento, explorado pelas atrações com imagens e super produções como, por exemplo, o dj Alok, que utilizou efeitos de computação gráfica em tempo real para compor com as batidas de suas mixagens.



Também uma iluminação cenográfica, com jogo de luzes especiais, foi apresentada durante os shows, rodeios e provas cronometradas trazendo mais interação sensorial ao público que amanheceu no Parque Permanente de Exposições.



Reconhecimento facial e monitoramento

O uso de tecnologia para acesso de parte das pessoas ao evento, inclusive setores exclusivos como camarotes e espaços corporativos, por meio da biometria facial se mostrou uma solução eficaz contra fraudes e para melhorar o fluxo de entrada e saída. O sistema usa algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para verificar a identidade do público dos setores Black Lounge, Black Lounge Ballantine’s Open e camarotes corporativos.

Publicidade

Shows que vêm por aí

A programação artística do Ribeirão Rodeo Music segue com shows de Zé Neto & Cristiano, César Menotti & Fabiano, Lauana Prado, DJ Locos, Gusttavo Lima, Matheus & Kauan, Fred & Fabrício, Pedro Sampaio, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Gustavo Mioto e Ícaro & Gilmar até do dia 30 de abril, véspera de feriado.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento www.ribeiraorodeomusic.com.br e, também, no ponto físico Loja Oscar Calçados (Centro, Novo Shopping e RibeirãoShopping).

Serviço

Ribeirão Rodeo Music

Data: 20, 26, 27 e 30 de abril de 2024

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Venda de ingressos em pontos físicos: Oscar Calçados | Rua Álvares Cabral, 470 (Centro) | Avenida Presidente Kennedy, 1500 – Ribeirânia (Novo Shopping).

Venda On-line: no site do evento, www.ribeiraorodeomusic.com.br.