Richie Kotzen lança o single "On The Table" Richie Kotzen lança o novo single "On The Table" via BMG Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 19h33 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h33 )



Richie Kotzen lança o novo single "On The Table" via BMG

Escute, aqui

O guitarrista, cantor, compositor e multi-instrumentista Richie Kotzen estreia hoje via BMG o single “On The Table”, um rock pesado que estava guardado no seu disco rígido, esperando a letra perfeita para completá-lo. Uma memória subconsciente das primeiras palavras em inglês de seu sogro brasileiro “The book is on the table” inspirou e encaixou perfeitamente tudo. No início deste ano, lançou a primeira faixa de seu novo álbum, NOMAD, o single “Cheap Shots” que foi aclamado pela crítica. O álbum estará disponível 27 de setembro digitalmente, em CD e vinil preto padrão. Pré-save/encomenda de NOMAD, AQUI.

“Depois de trabalhar com Richie no bem-sucedido projeto Smith/Kotzen”, diz Michael Kachko, Vice-Presidente Sênior da BMG, “sabíamos que ele era um compositor e artista incrível, então ficamos entusiasmados para ouvir o que ele estava criando como artista solo. Quando ele nos mostrou o novo material, soubemos imediatamente que queríamos estar envolvidos."

“Fiquei muito feliz com a notícia de que a BMG queria lançar este álbum como eu o imaginava, sem compromissos artísticos,” diz Richie Kotzen. “Adoro o fato de a equipe da BMG confiar em mim e na minha visão criativa sem redesenhos. Muitas vezes, o lado comercial das coisas pode realmente interferir no progresso criativo de um escritor e com uma equipe como essa,” continua Kotzen, “o foco é em como podemos te ajudar além do que você já fez como artista. A atitude parece ser: ‘você fez o trabalho como escritor-produtor-músico, agora deixe-nos assumir’. Isso parece o início de uma jornada incrível para mim e uma espécie de recomeço em uma indústria que está se tornando mais complexa de navegar para um artista solitário.”

Escrito, gravado e produzido por Richie Kotzen, NOMAD apresenta oito novas faixas que mostram os estilos musicais multifacetados de Kotzen, com ele tocando quase todos os instrumentos do álbum. Em NOMAD, Kotzen expressa suas diversas técnicas e influências, desde hard rock até soul e funk dos anos 70, passando por jazz fusion e R&B. Tudo isso está entrelaçado com seu estilo único de tocar e compor, enquanto mantém sua assinatura em constante evolução.

“Cresci exposto à música soul, funk e R&B extensivamente, mas ao mesmo tempo eu era fã de hard rock,” explica Kotzen. “Então, tenho essa dinâmica interessante acontecendo na minha música, onde você ouve elementos de Parliament ou Curtis Mayfield, mas ao mesmo tempo você tem a influência de Bad Company e o início de Rod Stewart também. Quando comecei a levar a guitarra mais a sério, fui atraído por bandas de Fusion como The Dixie Dregs, Return To Forever e o trabalho de Allan Holdsworth. É uma mistura maluca, mas essa é a fórmula de Richie Kotzen.”

Ouça o novo single “On The Table,” AQUI.

Embora NOMAD não tenha escassez de rocks pesados de guitarra, a diversidade pura do álbum, como ouvido em faixas como “Nihilist”, “This Is A Test” e a faixa-título “Nomad”, mostra não apenas a amplitude musical e a habilidade vocal de Kotzen, mas também sua imaginação destemida como produtor/arranjador. Já reconhecido mundialmente como um guitarrista extraordinário, com NOMAD Kotzen se destaca como um letrista-produtor/arranjador e cantor verdadeiramente notável.

TRACKLIST DE NOMAD

1. Cheap Shots

2. These Doors**

3. Insomnia

4. Nomad*

5. Escape

6. On The Table

7. This Is A Test

8. Nihilist

Richie Kotzen Online

Sobre a ForMusic:

Fundada no ano de 2016 por Nando Machado e Daniel Dystyler, a ForMusic é uma agência de marketing e promoção focada em projetos de música que conecta marcas, empresas, artistas e gravadoras de todo o mundo que querem ver o seu público crescer dentro do Brasil. Desde o início, ganhou destaque por trabalhar com as principais gravadoras e selos independentes do mercado, e hoje, representa artistas de nomes como Beggars Group, Domino Records, [PIAS], Nettwerk, Big Loud, entre muitas outras.

