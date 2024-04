Rionegro e Solimões Anuncia Novo Volume do DVD Ao Vivo em Uberlândia Dupla chega com música inédita Fivela com Fivela e duas releituras Saudade Pulou no Peito" e Trem Bão

No próximo dia 18 de abril, às 21h, Rionegro e Solimões divulgam o lançamento do Volume 2 do DVD Ao Vivo em Uberlândia, que promete trazer uma dose extra de emoção e nostalgia.

O destaque do lançamento fica por conta das três faixas que compõem o repertório deste novo volume. A primeira delas, intitulada "Fivela com Fivela", é uma composição inédita que promete conquistar os corações dos apaixonados pelo estilo característico da dupla. Com sua melodia envolvente e letra marcante, a música promete ser um sucesso instantâneo.

Além da inédita "Fivela com Fivela", o Volume 2 do DVD também traz duas emocionantes regravações. "Saudade Pulou no Peito" e "Trem Bão" são canções que já conquistaram o público em outras ocasiões e agora ganham uma nova roupagem, reafirmando o talento e a versatilidade de Rionegro & Solimões.

Para os fãs que mal podem esperar para conferir essas novidades, a espera será ainda mais curta. No dia seguinte ao lançamento nas plataformas de áudio, o vídeo de "Fivela com Fivela" estará disponível no YouTube, marcado para o dia 19 de abril, às 12h. Já as demais faixas ganharão seus vídeos ao longo das semanas seguintes, com "Saudade Pulou no Peito" agendada para o dia 26 de abril, também às 12h, e "Trem Bão" marcada para o dia 05 de maio, no mesmo horário..

SOBRE O DVD

Na noite de terça, dia 3 de outubro de 2023, uma das duplas mais amadas do Brasil, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, com diversos sucessos que estão até hoje na ponta da língua desde crianças até idosos, escreve mais um capítulo desta história.

Com ingressos esgotados e uma atmosfera envolvente, Rionegro e Solimões protagonizaram um momento histórico ao gravarem o sexto DVD, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes, admirando e comemorando este novo passo desta dupla que segue se reinventando e é exemplo para muitos artistas.

Com participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira, os fãs podem esperar deste trabalho que será divulgado, músicas românticas e com incrível combinação das vozes, de forma harmônica e perfeita, além de melodias imperdíveis.

O Castelli Master, palco escolhido para esta grandiosa ocasião, foi o cenário perfeito para a dupla apresentar o repertório escolhido. Com uma combinação de músicas inéditas e sucessos que permearam suas carreiras, Rionegro e Solimões cativaram a plateia já desde o primeiro acorde.

À plateia foi transmitida completamente à energia única fornecida pela dupla, criando uma energia contagiante que permeou o local.

Entre os momentos mais especiais da noite, destacaram-se as participações especiais de astros da música sertaneja . "Ativou a Saudade" trouxe a voz de Bruno e Marrone, em um dueto que fez o público se emocionar. Maiara e Maraísa se uniram a Rionegro e Solimões na interpretação de "Isso é Coisa de Quem Quer Voltar", adicionando ainda mais brilho à apresentação. E "Cowboy Chora" contou com a participação de Luan Pereira, tornando o evento um verdadeiro encontro de talentos.

Para deixar a noite ainda mais especial, Emilio e Eduardo e os irmãos Rafaela e João Neves também soltaram a voz.

Este novo projeto solidifica ainda mais sua posição entre os artistas mais importantes da história da música brasileira. O público não apenas testemunhou, mas também fez parte deste momento histórico, cantando junto com a dupla e criando memórias inesquecíveis.

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento do DVD, que promete ser um marco na música brasileira. Rionegro e Solimões demonstraram mais uma vez que o sertanejo continua vivo e pulsante, graças ao talento e dedicação de artistas que mantêm viva a tradição e a paixão por esse gênero musical. Este é um testemunho do legado da dupla e da sua influência na cultura musical do país.

A produção musical do novo DVD "Rionegro e Solimões em Uberlândia” , conta com Juninho Melo. A direção de vídeo ficou a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementa a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral são de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

SOBRE RIONEGRO E SOLIMÕES

Rionegro e Solimões tem 34 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 6 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família ("Peão Apaixonado", 2000), Cabocla ("Floresce", 2004), América ("Na Sola da Bota", 2005) e A Favorita ("Vida Louca”, 2008).



No mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 90 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de mais de 710 milhões e mais de 1 milhão de inscritos.

No Spotify, a dupla mostra sua força também: aproximadamente 318 milhões de plays e quase 3 milhões e meio de ouvintes mensais. Os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil.

No offline, eles também voam alto. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a faixa “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Fivela com Fivela - Rionegro e Solimões (compositor:Elvio de Carvalho, Junior Pepato, Benicio Neto, Diego Silveira e Rafa Borges)

Foi

Numa festa de rodeio

Que a gente brigou feio e nunca mais se falou

E a vida foi seguindo nunca mais te procurei,

Você também nunca me procurou

E depois disso nenhum beijo prestou

Pelo visto chamou ninguém de amor

Não firmou com ninguém

Porque me comparou

Sabe que o beijo que te leva ao céu

Tá na sombra do meu chapéu

Se tava com saudade hoje eu mato ela

Boca com boca

Fivela com fivela

Sabe que o beijo que te leva ao céu

Tá na sombra do meu chapéu

Se tava com saudade hoje eu mato ela

Boca com boca

Fivela com fivela

Sabe que o beijo que te leva ao céu

Tá na sombra do meu chapéu

Se tava com saudade hoje eu mato ela

Boca com boca

Fivela com fivela

Saudade Pulou no Peito - Rionegro e Solimões (compositor: Dominicano e Rionegro)

Saudade pulou no peito

O sangue agitou nas veias

A paixão pulou com jeito

E me deixou na areia

A paixão é um touro bravo

Um touro bravo

Um touro bravo

No seu lombo ninguém para

Ninguém para

Ninguém para

Segura, segura, meu coração

Ela foi embora, eu fiquei no chão

Segura, segura, meu coração

Nesse rodeio eu não fui peão

Segura, segura, meu coração

Ela foi embora eu fiquei no chão

Negura, segura, meu coração

Nesse rodeio, eu não fui peão

Trem Bão - Rionegro e Solimões(compositor:Carrerito e Vicente Dias)

Uma estrela caiu do céu

Pra lá não volta jamais

Está vivendo em meus braços

Brilhando muito mais

Olhos claros cintilantes

Tem o brilho dos cristais

Caiu pelo chão mineiro

Reluz no chão de Goiás

Oi, ai, ai

Trem descontrolado, não para mais

Que coisa gostosa que a gente faz

Ela pede bis e eu quero mais

Oi, trem bão

Amar no escuro e rolar no chão

Quebrar a cama e rasgar o colchão Ela é pantera, eu sou leão

Tá pegando fogo nossa paixão Tá pegando fogo nossa paixão

Contatos:

Shows: Mega Produções Artísticas: 62 9864-0831 / Renato Tanger 016 -99223-2106.

Site - http:// rionegroesolimoes.com.br/

Canal Oficial do YouTube - https://www.youtube. com/user/rnegroesolimoes

Facebook - https://www.facebook.com/ rionegroesolimoesoficial Twit ter - @rionegroesolimoes

Instagram Dupla - @rionegroesolimoes Instagram Rionegro - @ rionegrocantor Instagram Solimões - @solimoescantor