Rionegro & Solimões lançam Vol.3 de seu projeto ao vivo em Uberlândia Rionegro & Solimões encerram projeto ao vivo em Uberlândia com o lançamento do Vol.3 Cartão de Visita|Do R7 08/11/2024 - 17h29 (Atualizado em 08/11/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rionegro & Solimões encerram projeto ao vivo em Uberlândia com o lançamento do Vol.3, disponível em todas as plataformas no dia 07 de novembro, quinta-feira, e no YouTube no dia seguinte, sexta-feira, trazendo regravações que exploram amor, saudade e reencontro

Rionegro & Solimões preparam o lançamento do Vol.3, finalizando o repertório registrado no DVD "Rionegro & Solimões Ao Vivo em Uberlândia". O novo volume chega às plataformas digitais em 7 de novembro, às 21h, e marca o encerramento de um ciclo especial da dupla, que revisita sucessos com novas interpretações e uma pegada ainda mais madura e sentimental. No dia seguinte, 8 de novembro, ao meio-dia, o conteúdo estará disponível no YouTube, complementando a experiência visual do projeto.

Neste lançamento, Rionegro & Solimões apresentam três faixas que trazem à tona as emoções e as complexidades das relações amorosas, características que sempre fizeram parte da trajetória musical da dupla. "Estrela Guia" (composta por Toninho Mesquita), "Como Esquecer um Amor" (de Dominicano e Rionegro) e "Meu Amor" (assinada por Pinocchio e Rionegro) são canções que, cada uma a seu modo, abordam diferentes facetas do amor e da saudade.

"Estrela Guia" é uma música muito bonita que expressa a dor da ausência e a busca por direção sem o apoio da pessoa amada. A composição de Toninho Mesquita usa a metáfora da "estrela guia" para ilustrar a sensação de estar perdido, de perder o rumo quando o amor se vai. O tom nostálgico, quase desesperado, traduz o vazio da solidão e a ânsia de reaver o que foi perdido.

‌



Em "Como Esquecer um Amor", de Dominicano e Rionegro, aborda o esforço em esquecer alguém que marcou profundamente, mas a tentativa é frustrada pela presença constante da memória do amor vivido. A música explora as contradições do coração que finge superação, mas carrega a saudade e a dor da perda.

Por fim, "Meu Amor", composição de Pinocchio e Rionegro, traz um lamento direto e sincero. O eu-lírico expõe o impacto do "adeus" e a falta que o outro faz. É uma canção sobre a necessidade de se reconectar, de reencontrar o calor e a presença do amor perdido. A repetição da frase "meu amor" reforça a intensidade do sentimento e a dificuldade em lidar com a ausência.

‌



O lançamento do Vol.3 celebra não só as músicas, mas a trajetória e o legado de Rionegro & Solimões no sertanejo nacional. Cada faixa deste volume reforça o estilo inconfundível da dupla, combinando letras sinceras e melodias envolventes, uma fórmula que conecta a dor e a beleza do amor. Mais do que uma simples regravação, o projeto é um tributo ao passado e ao presente de uma carreira icônica.

Os fãs de Rionegro & Solimões podem esperar um verdadeiro mergulho nas emoções que marcaram a discografia da dupla. Prepare-se para ouvir e sentir cada acorde, cada verso e cada história de amor e saudade.

‌



SOBRE O DVD

Na noite de terça, dia 3 de outubro de 2023, uma das duplas mais amadas do Brasil, que tem uma linda trajetória com mais de 30 anos de carreira, com diversos sucessos que estão até hoje na ponta da língua desde crianças até idosos, escreve mais um capítulo desta história.

Com ingressos esgotados e uma atmosfera envolvente, Rionegro e Solimões protagonizaram um momento histórico ao gravarem o sexto DVD, que contou com 21 faixas, sendo 10 inéditas.

Acompanhados de suas famílias, os artistas não esconderam a felicidade com mais esta conquista. Os filhos de Rionegro, Rafaella Neves e João Neves, assim como os filhos de Solimões, Gabeu e Carol Felizardo, estiveram o tempo todo presentes, admirando e comemorando este novo passo desta dupla que segue se reinventando e é exemplo para muitos artistas.

Com participações mais que especiais de Maiara e Maraisa, Bruno e Marrone e Luan Pereira, os fãs podem esperar deste trabalho que será divulgado, músicas românticas e com incrível combinação das vozes, de forma harmônica e perfeita, além de melodias imperdíveis.

O Castelli Master, palco escolhido para esta grandiosa ocasião, foi o cenário perfeito para a dupla apresentar o repertório escolhido. Com uma combinação de músicas inéditas e sucessos que permearam suas carreiras, Rionegro e Solimões cativaram a plateia já desde o primeiro acorde.

À plateia foi transmitida completamente à energia única fornecida pela dupla, criando uma energia contagiante que permeou o local.

Entre os momentos mais especiais da noite, destacaram-se as participações especiais de astros da música sertaneja . "Ativou a Saudade" trouxe a voz de Bruno e Marrone, em um dueto que fez o público se emocionar. Maiara e Maraísa se uniram a Rionegro e Solimões na interpretação de "Isso é Coisa de Quem Quer Voltar", adicionando ainda mais brilho à apresentação. E "Cowboy Chora" contou com a participação de Luan Pereira, tornando o evento um verdadeiro encontro de talentos.

Para deixar a noite ainda mais especial, Emilio e Eduardo e os irmãos Rafaela e João Neves também soltaram a voz.

Este novo projeto solidifica ainda mais sua posição entre os artistas mais importantes da história da música brasileira. O público não apenas testemunhou, mas também fez parte deste momento histórico, cantando junto com a dupla e criando memórias inesquecíveis.

Os fãs estão ansiosos pelo lançamento do DVD, que promete ser um marco na música brasileira. Rionegro e Solimões demonstraram mais uma vez que o sertanejo continua vivo e pulsante, graças ao talento e dedicação de artistas que mantêm viva a tradição e a paixão por esse gênero musical. Este é um testemunho do legado da dupla e da sua influência na cultura musical do país.

A produção musical do novo DVD "Rionegro e Solimões em Uberlândia” , conta com Juninho Melo. A direção de vídeo ficou a cargo de André Caverna, trazendo uma perspectiva visual que complementa a intensidade do som.

A produção executiva e a direção geral são de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto, da Mega Produções Artísticas. Com um histórico de eventos grandiosos, prometem elevar o padrão de entretenimento e proporcionar uma noite que ficará marcada na memória de todos.

SOBRE RIONEGRO E SOLIMÕES

Rionegro e Solimões tem 34 anos de carreira, entre coletâneas e registros de sucesso, eles somam mais de 400 músicas gravadas, 19 CDs e 6 DVDs. Nestes anos, já subiram no palco mais de 9.000 vezes, venderam mais de 15 milhões de cópias e bateram recorde de público em festas de peão. Como reconhecimento, receberam dezenas de discos de ouro, prata, platina e platina dupla. Eles foram os segundos artistas nacionais a gravarem um DVD no Brasil. O primeiro foi Caetano Veloso. Alguns de seus sucessos fizeram parte da trilha sonora das novelas Laços de Família ("Peão Apaixonado", 2000), Cabocla ("Floresce", 2004), América ("Na Sola da Bota", 2005) e A Favorita ("Vida Louca”, 2008).



No mundo digital, o canal oficial no YouTube somou só este ano, mais de 90 milhões de views nos vídeos lançados – contabilizando um total de mais de 710 milhões e mais de 1 milhão de inscritos.

No Spotify, a dupla mostra sua força também: aproximadamente 318 milhões de plays e quase 3 milhões e meio de ouvintes mensais. Os cantores estão entre os 5 artistas mais tocados em quase todas as rádios do Brasil.

No offline, eles também voam alto. A ConectMix, uma das mais importantes empresas de audiência de rádio, carimba a faixa “Saudade de Ex” como a segunda música mais executada nas emissoras do Brasil. Sua concorrente, a Crowley dá o mesmo dado e coloca a faixa como as três mais tocadas em território nacional, destacando que Rionegro e Solimões são um dos 5 (cinco) artistas mais executados nas rádios nos últimos tempos.

Músicas e Letra Completa:

Estrela Guia –

Composição: Toninho Mesquita

Letra: Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor

Não sei viver um dia sem o seu calor

Sinto abandonado nesta solidão

Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer

Sem a minha estrela guia eu não sei viver

Falta a metade do meu coração

Seu olhar

Farol da minha estrada pra não me perder

Quero amar

A falta do seu beijo vai me enlouquecer

Vem pra mim

Vem matar a fome da minha paixão

Todo o seu carinho e sua atenção

Pra iluminar à minha escuridão

Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor

Não sei viver um dia sem o seu calor

Sinto abandonado neste solidão

Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer

Sem a minha estrela guia eu não sei viver

Falta a metade do meu coração

Como Esquecer um Amor –

Composição: Dominicano e Rionegro

Letra: Quando digo que te esqueci

Não falo com a voz do coração

Ele sabe que continuas aqui

Presente em minha solidão

Às vezes digo que te esqueci

Tentando enganar o meu pensamento

Mas só aumenta o meu sofrer

Eu não consigo te esquecer um só momento

Como esquecer um amor

Que deixou em mim raiz

Foste tudo em minha vida

Mas tua partida me fez infeliz

Como dizer que esqueci

Se não é essa a verdade

Sinto o coração doente

Ao ver-te presente em minha saudade

Às vezes digo que te esqueci

Tentando enganar o meu pensamento

Mas só aumenta o meu sofrer

Não consigo te esquecer um só momento

Como esquecer um amor

Que deixou em mim raiz

Foste tudo em minha vida

Mas tua partida me fez infeliz

Como dizer que esqueci

Se não é essa a verdade

Sinto o coração doente

Ao ver-te presente em minha saudade

Sinto o coração doente

Ao ver-te presente em minha saudade

Meu Amor –

Composição: Pinocchio e Rionegro

Letra: Meu amor, preciso tanto te encontrar

te abraçar e te beijar

meu amor, está tão triste o meu viver

sem te esquecer, sem ter você

Meu amor, meu amor

não dá mais para viver

preciso ter o seu calor

meu amor, meu amor

Não dá mais para viver

preciso ter o seu calor

meu amor, meu amor

O seu adeus levou a minha alegria

a minha vida está vazia

meu amor, eu já não posso suportar

essa vontade de te amar

Meu amor, meu amor

não dá mais para viver

preciso ter o seu calor

meu amor, meu amor

Não dá mais para viver

preciso ter o seu calor

meu amor, meu amor, meu amor

Não dá mais para viver

preciso ter o seu calor

meu amor, meu amor, meu amor

Meu amor