Riviera Maya: um destino entre luxo e relaxamento Praias paradisíacas, gastronomia de diversas partes do mundo, rios subterrâneos, balneários e ruínas maias são alguns dos encantos... Cartão de Visita|Do R7 29/07/2024 - 17h44 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Praias paradisíacas, gastronomia de diversas partes do mundo, rios subterrâneos, balneários e ruínas maias são alguns dos encantos para desfrutar neste destino

UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya é o all Inclusive da rede RCD Hotels que criou um estilo renovado para este tipo de hospedagem, combinando o melhor de um all inclusive com o nível de elegância que o torna incomparável.

Situado no coração da Península de Yucatán, este complexo te convida a desfrutar da beleza do seu ambiente natural, motivo de orgulho que leva o seu nome, que lembra as coordenadas em que está localizado.

Luxo por dentro

Publicidade

Luxo descontraído e conforto definem todos os espaços. No total são mais de 400 suítes com diversas comodidades, onde os hóspedes podem descansar, desfrutar da vista para o mar ou de uma piscina privativa no quarto.

Relaxamento e bem-estar únicos

Publicidade

Neste complexo tudo está preparado para que a única preocupação seja aproveitar o melhor da Riviera Maya. No spa, os tratamentos com ingredientes naturais e o circuito de hidroterapia visam deliciar o corpo, a mente e o espírito.

Além disso, são oferecidas experiências que só podem ser vivenciadas no hotel, como o Superbia Summer. Este ritual maia de renovação que combina a cultura local com atividades exclusivas já é uma tradição no hotel e acontece de 15 de julho a 25 de agosto de 2024.

Publicidade

Aventura nas coordenadas 20°87°

Os amantes da aventura não devem deixar de visitar o cenote exclusivo do hotel. Escondidas entre a vegetação da paisagem da selva, suas águas azuladas contrastam com os tons marrons, amarelos e alaranjados que mancham as paredes rochosas.

Sabores locais e internacionais

Cinco restaurantes e cinco bares transformam a comida e as bebidas numa nova experiência imersiva que qualquer hóspede irá querer repetir. Eles prometem uma “aventura multissensorial” com ingredientes locais e uma mistura de sabores internacionais.

Eventos

Casamentos na praia com especialistas dedicados aos preparativos, eventos únicos como aniversários, momentos românticos como a lua de mel ou a renovação de votos e convenções acontecem dentro do hotel, que também conta com diversos espaços para organizar eventos personalizados.