Roberta Miranda faz show gratuito no Centro Cultural Sesi Sorocaba em maio

O concerto acontece no sábado, 25 de maio às 20h. Os ingressos estão liberados para reserva no site Meu Sesi

Com um estilo inconfundível e prezando sempre a qualidade em tudo o que faz, Roberta Miranda tem uma história de vida marcada por lutas e desafios, situações que soube administrar e transformar em conquistas marcantes. Uma vencedora que desde a década de 80 tem quebrado barreiras e superado preconceitos.

São mais de 37 anos de história da cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora, considerada uma das principais vozes da música nacional de todos os tempos.

Consagrada pelo público com o título de “Rainha Sertaneja”, a artista já vendeu mais de 28 milhões de discos e foi a primeira a vender acima de 1.750.000 cópias no disco de estreia, entre outros destaques.

Em abril de 2022, Roberta Miranda realizou uma importante viagem os Estados Unidos. A convite de estudantes de Harvard, MIT, BU e outras escolas de Boston, a artista abrilhantou um painel sobre cultura popular durante a oitava edição da Brazil Conference. Nessa passagem pelo país, foi reconhecida e agraciada no país por dois governadores e três prefeitos locais – um feito nunca alcançado por nenhum artista brasileiro nos Estados Unidos.

As honrarias tiveram início com uma citação honrosa, concedida pelo governador de Massachusetts, Charles Baker, pela grandiosa contribuição de Roberta Miranda à música popular brasileira e ao seu público. Na sequência, ela teve um evento em sua homenagem, onde recebeu uma citação e a chave da cidade de East Providence, em Rhode Island, pelo prefeito Roberto DaSilva. Na mesma ocasião, foi agraciada por Daniel McKee - governador do estado de Rhode Island, por Robert Sullivan (prefeito de Brockton) e Donald Grebien (prefeito de Pawtucket) que concederam citação das cidades a artista.

SERVIÇO

Local: Espaço de Eventos do Centro Cultural Sesi Sorocaba - Rua José Miguel, 311, Jd. Paulistano

Data e horário: 25 de maio, sábado, às 20h

Classificação: Livre

Categoria: Adulto

Gênero: Sertanejo

Duração: 90 min.

Informações: Ligue (15) 3388-0419 / 3388-0420 / 3388-0428 / 3388-0450

Entrada gratuita – Reservas do ingresso liberadas no MEU SESI. O ingresso tem validade até 10 minutos antes da apresentação. Os ingressos remanescentes serão distribuídos 10 minutos antes do início do espetáculo.