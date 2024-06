Roberta Miranda vence o 31º Prêmio da Música Brasileira

Alto contraste

Rainha da Música Sertaneja conquistou a categoria “Intérprete Sertanejo” e levou também o troféu de “Melhor Lançamento”

De volta ao Brasil após duas apresentações da turnê INFINITO com ingressos esgotados em Angola e Moçambique, a cantora e compositora Roberta Miranda acaba de conquistar a 31º Prêmio da Música Brasileira (PMB) na categoria “Intérprete Sertanejo”. A cerimônia de premiação aconteceu na noite de ontem (12/06) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com apresentação de Regina Casé, e celebrou o legado de Tim Maia. Nos bastidores, a artista recebeu ainda outra homenagem e um segundo troféu “Melhor Lançamento”.

“Muito obrigada aos meus fãs e ao Prêmio da Música Brasileira pelo reconhecimento e carinho. Estou muito feliz e honrada com mais essa conquista só tenho mesmo a agradecer a cada um de vocês que estão comigo nesta jornada”, conta a eterna Rainha da Música Sertaneja, que além da agenda de shows por todo o Brasil, em breve se apresentará na Europa, Estados Unidos e Canadá com a nova tour INFINITO.

O nome da eterna Rainha da Música Sertaneja também estava indicado a categoria “Lançamento Sertanejo”, com a música “Desatemos os Nós” – single apresentado em 2023, no qual ela convida o público a uma reflexão sobre o amor e as formas de amar.

