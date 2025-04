Robertinho Silva convida Edu Toledo no show Diversidade Rítmica Brasileira O Blue Note Rio, em Copacabana, recebe show inédito e um encontro musical memorável Cartão de Visita|Do R7 07/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Blue Note Rio, em Copacabana, recebe show inédito e um encontro musical memorável: Robertinho Silva, um dos maiores bateristas e percussionistas do mundo, e Edu Toledo, compositor e multi-instrumentista reconhecido por suas trilhas sonoras para novelas e minisséries. A apresentação acontece no dia 18 de abril, sexta-feira, às 20h.

No espetáculo “Diversidade Rítmica Brasileira”, a criação musical acontece ao vivo. Edu Toledo, alternando entre piano, sanfona, violão de sete cordas, bandolim e escaleta, une seu talento à maestria de Robertinho Silva na bateria e percussão, em um mergulho pelas riquezas sonoras do Brasil e do mundo.

O repertório atravessa culturas da América Latina, África, Oriente Médio e Europa, celebrando a brasilidade com sambas, baiões, choros e maracatus. “Diversidade Rítmica Brasileira” é uma experiência sensorial e espontânea, onde a música nasce no palco e se conecta diretamente com o público.

Serviço:

‌



Endereço: Avenida Atlântica, 1910, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ

Dia e horário: dia 18 de abril, sexta-feira, às 20h

‌



Entrada: de R$ 60 a R$ 120, vendas pelo site https://www.eventim.com. br/event/robertinho-silva- convida-edu-toledo- diversidade-ritmica- brasileira-blue-note-rio- 19863286/

Rede social: https://www.instagram. com/bluenoterio/

‌



Produção executiva: Luciana Moisakis

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho