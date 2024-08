Rocío Igarzábal estreia "Hacia el Sur", colaboração com Sofia Campos e com videoclipe produzido "Hacia el Sur" marca um novo momento na carreira de Rocío Igarzábal e traz clipe produzido por equipe majoritariamente feminina Cartão de Visita|Do R7 12/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h06 ) ‌



A cantora argentina Rocío Igarzábal estreou recentemente seu mais novo single de trabalho e o primeiro de 2024 que chega para marcar um novo momento na carreira da artista. Em colaboração com a artista Sofia Campos, ela divulgou a faixa “Hacia el Sur”, que já está disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe no YouTube.

Essa é a primeira colaboração musical das artistas, que também assinam a composição da faixa ao lado de Mateo Rodo e Milton Cámara. A canção chega como uma profunda reflexão sobre a dor e a perda, expressando um sentimento de saudade e recomeço.

A letra narra a luta interna de alguém que tenta resgatar memórias e sentimentos perdidos, enquanto lida com o vazio deixado por um amor que se foi. A metáfora do outono, que ensina "como é morrer de amor," reforça a ideia de que esse amor, embora doloroso, foi transformador e mostra que está firme na decisão.

A canção chegou acompanhada de um videoclipe dirigido por Mica Sotera e que já está disponível no YouTube de Rocío. Com uma produção conduzida por um time majoritariamente feminino, o audiovisual apresenta as duas artistas em belos cenários de uma casa encantadora, criando uma atmosfera intimista e transmitindo a mensagem da canção. "Fizemos com um equipe gigante de mulheres, majoritariamente mulheres, então estou muito orgulhosa"

"Podem ir ver, deem-lhe muito amor. Essa canção é linda, aproveitem-a", finaliza Rocío.

Sobre a artista:

A multifacetada Rocío Igarzábal, é uma cantora, compositora e atriz argentina que se tornou uma das figuras mais conhecidas da Argentina durante a adolescência e que carrega uma extensa carreira que, além da música, abrange televisão, cinema e teatro.

A artista integrou o elenco da novela "Casi Ángeles" (Quase Anjos - exibido na Band em 2010), onde deu vida à personagem Valeria Gutiérrez, e posteriormente fez parte do grupo Teen Angels, com o qual viajou por diversos países, incluindo o Brasil. Além disso, participou de grandes telenovelas e séries como "Dulce Amor", "Taxxi", "El Desafío" e "El Violinista en el Tejado", entre outros.

Após encerrar essa fase e viajar o mundo com Teen Angels, ela se mudou para o México para se reconectar com ela mesma. Em solo mexicano, ela deu início à sua carreira solo, cantando em bares e percorrendo estados como Quintana Roo.

Atualmente, Rocío está totalmente dedicada à sua carreira musical, que já conta com dois álbuns disponíveis nas plataformas digitais. De volta à Argentina, seu primeiro trabalho foi "Entre Los Árboles" (2017), produzido por Emmanuel Cauvet, conhecido por seu trabalho com artistas como Stanley Clarke, Gustavo Cerati, Fito Páez e Shakira. Esse álbum a levou a realizar uma ampla turnê nacional e internacional.

Na sequência estreou por "Que Me Hablen de Amor", em 2022. Em 2023, apresentou uma versão deluxe do mesmo álbum. Ainda no mesmo ano, divulgou o single "Amor Libre", em colaboração de Lola Parda. A canção surgiu como um hino latino-americano, caracterizado por sua simplicidade, franqueza e liberdade.

Em novo momento da carreira, após a chegada da faixa "Hacia el Sur", ela se prepara para novos lançamentos neste ano.

Acompanhe a artista no Spotify:

Spotify - Rocío Igarzábal

Redes sociais:

Instagram: @rochi_igarzabal

Twitter: @rochi_ig

YouTube: Rocío Igarzábal